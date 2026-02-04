2026冬季奧運會│滑雪女王禾恩斷前十字韌帶仍堅持出戰 有信心上頒獎台

米蘭-科爾蒂納冬季奧運會本周五(6日)揭幕，賽事其中一位焦點選手、美國滑雪女王禾恩(Lindsey Vonn，國內譯沃恩)周二出席記者會時帶來一個震撼消息，她表示自己在上周練習時摔倒弄傷左膝，導致前十字韌帶撕裂，但仍會堅持帶傷出戰周日的高山滑雪速度賽，並有信心踏上頒獎台，取得個人第4面冬奧獎牌。

禾恩斷前左膝十字韌帶 周日如常出戰

有滑雪女王之稱的41歲美國名將禾恩，周二與隊友出席記者會時透露，自己在上周五於瑞士舉行的女子世界盃比賽中失誤摔倒，導致左膝前十字韌帶撕裂，半月板亦有挫傷，但指傷勢穩定：「我不確定左膝的傷勢是之前就存在，還是碰撞而造成的。我們一直積極治療，去健身室訓練，今天(周二)更重返雪場。目前膝蓋的情況穩定，有力量而且沒有腫脹，在護膝幫助下，我有信心周日可以參賽。」

想以不同姿態參加米蘭冬奧

曾在2010和2018冬奧分別贏得高山滑雪女子速度賽金牌及銅牌的禾恩，周日就會再次參加這項目，4日後還會出戰超級大迴轉，之後還會參加團體全能賽。她矢言傷勢不會影響自己，有信心再次踏上頒獎台：「我一直非常努力訓練，帶望以截然不同的姿態去參加今次冬奧。我知道自己在摔倒前的機會有多大，亦知道傷後形勢不利，但是仍然有機會，只要有一絲希望，我都會全力以赴去嘗試。」

