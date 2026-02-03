Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

世界桌球大獎賽｜國內球手再告捷 張安達與新星吳宜澤齊躋身下一輪

即時體育
更新時間：23:31 2026-02-03 HKT
發佈時間：23:31 2026-02-03 HKT

世界桌球大獎賽2026 32強開球禮後再續戰火，上演「以下剋上」戲碼，世界排名23的國內球手張安達，以5:2擊敗世界排名第4的威爾斯名將威廉斯(Mark Williams)。另一邊箱桌球新星吳宜澤5:3擊敗麥基爾(Anthony Mcgill)，齊齊晉身16強。

張安達以下剋上挫威廉斯

張安達開波就率先入局，第1局就先以89:34先拔頭籌，但隨後威廉斯即以66:13扳回一城，但張安達立即以破桿的124:0回擊再下一城，雖然威廉斯休息前再將局數追平，但休息後張安達愈戰愈勇最終直落連取3局以5:2擊敗威廉斯，晉級16強。

賽後張安達受訪也表示認同比賽安排太密集，自己也受時差影響也睡得不好。而對於今場擊敗威廉斯，張安達則表示：「其實我同佢喺職業賽對咗好多次，但係勝率都唔係好高。今日贏咗肯定開心啦，其實佢都佢今日唔係打得幾好，然後我今日發揮俾佢好少少咯。」作為廣東人的張安達也表示很常到香港，但昨日的宣傳活動令他首次到訪太平山，也認為很美麗並希望下次可以夜晚到訪。

吳宜澤連取4局反勝麥基爾

而現時世界排名13的桌球新星吳宜澤今戰對上世界排名47的麥基爾，吳宜澤在先取首局下，被麥基爾連追三局，但休息過後吳宜澤調整及時，先追2局後第7局更打出破百桿112:0「叫糊」，在最後順利再贏一局後以5:3反勝麥基爾，有驚無險躋身下一輪。

吳宜澤受訪被問到反勝麥基爾的歷程，他說：「上半場，其實對手在安全球方面確實做得非常好，給我的機會很少，我就中場休息練了一下安全球，可能下半場稍微適應了一下它的節奏吧，然後所有的機會都幫助得分非常好。」提到昨日活動奧蘇利雲指他會是未來的冠軍，這樣的說話對他的幫助時，他表示：「他會給到我很多的信心吧，然後我們也經常一起交流探討我的一些空間，然後我覺得對我未來肯定是都是非常好的。」

 

但另一邊箱丁俊暉則以5:3不敵鶴健士，無緣下一輪賽事。

 

記者/攝影：魏國謙

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
農曆新年北上注意！8大口岸最新通關時間一文睇清 深圳灣/羅湖/蓮塘/港珠澳
旅遊
10小時前
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
羅文2千呎跑馬地故居內部逐格睇！全屋歐陸式風格 歌王一手一腳打造裝潢布置
影視圈
2026-02-02 18:30 HKT
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
巴士男臨界點爆發 喊出4個字後衝車尾除褲大便 同車乘客跟進勞師動眾後續｜Juicy叮
時事熱話
10小時前
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
稻香旗下酒樓限時優惠！點心紙一律計小點 早午茶市2分店供應
飲食
7小時前
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
央視踢爆「毒番薯」流入全國 被揭偷用高毒性農藥 農戶自爆一口都不敢吃！
食用安全
11小時前
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
13歲女童患胃癌晚期 腹腔滿布腫瘤無藥醫 醫生揭竟是父親這習慣惹禍！
保健養生
6小時前
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
「香港第一名模」暴瘦零濾鏡相流出 Deep V下現恐怖「排骨胸」 51歲真實身材震撼曝光
影視圈
5小時前
天氣寒冷｜周日再凍過！氣溫降至13℃ 一日之間降8℃
天氣寒冷｜周日再凍過！氣溫降至13℃ 一日之間降8℃
社會
11小時前
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
立春2026｜必知8大禁忌！做錯1事衰足全年 犯太歲生肖+指定歲數要躲春 避免破財/出意外
生活百科
2026-02-02 17:19 HKT
六合彩｜頭獎4600萬今晚攪珠 網民教路$170買17注包全部冧巴（附近50期幸運數字）
六合彩︱頭獎4600萬攪珠結果出爐 即睇幸運兒係咪你！
社會
2小時前