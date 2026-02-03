世界桌球大獎賽｜國內球手再告捷 張安達與新星吳宜澤齊躋身下一輪

世界桌球大獎賽2026 32強開球禮後再續戰火，上演「以下剋上」戲碼，世界排名23的國內球手張安達，以5:2擊敗世界排名第4的威爾斯名將威廉斯(Mark Williams)。另一邊箱桌球新星吳宜澤5:3擊敗麥基爾(Anthony Mcgill)，齊齊晉身16強。

張安達以下剋上挫威廉斯

張安達開波就率先入局，第1局就先以89:34先拔頭籌，但隨後威廉斯即以66:13扳回一城，但張安達立即以破桿的124:0回擊再下一城，雖然威廉斯休息前再將局數追平，但休息後張安達愈戰愈勇最終直落連取3局以5:2擊敗威廉斯，晉級16強。

賽後張安達受訪也表示認同比賽安排太密集，自己也受時差影響也睡得不好。而對於今場擊敗威廉斯，張安達則表示：「其實我同佢喺職業賽對咗好多次，但係勝率都唔係好高。今日贏咗肯定開心啦，其實佢都佢今日唔係打得幾好，然後我今日發揮俾佢好少少咯。」作為廣東人的張安達也表示很常到香港，但昨日的宣傳活動令他首次到訪太平山，也認為很美麗並希望下次可以夜晚到訪。

吳宜澤連取4局反勝麥基爾

而現時世界排名13的桌球新星吳宜澤今戰對上世界排名47的麥基爾，吳宜澤在先取首局下，被麥基爾連追三局，但休息過後吳宜澤調整及時，先追2局後第7局更打出破百桿112:0「叫糊」，在最後順利再贏一局後以5:3反勝麥基爾，有驚無險躋身下一輪。

吳宜澤受訪被問到反勝麥基爾的歷程，他說：「上半場，其實對手在安全球方面確實做得非常好，給我的機會很少，我就中場休息練了一下安全球，可能下半場稍微適應了一下它的節奏吧，然後所有的機會都幫助得分非常好。」提到昨日活動奧蘇利雲指他會是未來的冠軍，這樣的說話對他的幫助時，他表示：「他會給到我很多的信心吧，然後我們也經常一起交流探討我的一些空間，然後我覺得對我未來肯定是都是非常好的。」

但另一邊箱丁俊暉則以5:3不敵鶴健士，無緣下一輪賽事。

記者/攝影：魏國謙