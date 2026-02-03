世界桌球大獎賽｜世界桌球大獎賽2026正式揭幕 文體旅遊局局長羅淑佩主禮開球禮
更新時間：21:12 2026-02-03 HKT
發佈時間：21:12 2026-02-03 HKT
發佈時間：21:12 2026-02-03 HKT
世界桌球大獎賽2026今日正式在啟德體藝館盛大舉行，今晚由文化體育及旅遊局局長羅淑佩和世界桌球巡迴賽(WST)總裁施蒙（Simon Brownell）等一眾嘉賓主禮開球禮，為一連六日雲集各地好手的大戰揭開序幕。
今日由世界桌球巡迴賽（WST)與F-Sports Promotions Limited主辦，由中國桌球總會全力支持的「世界桌球大獎賽2026」正式開戰，晚上由文體旅遊局局長羅淑佩，WST總栽施蒙和一眾單位代表，在參賽球手奧蘇利雲和斯佳韋陪同下進行開球禮。
羅局長在致辭時表示，今次活動再度獲「M」品牌認證，象徵著桌球運動在體育和社區參與上的卓越表現，除了提升桌球在香港的知名度外，也進一步鞏固香港作為國際體育盛事首選目的地的美譽，她亦誠邀海外觀眾可以亦借此機會體驗香港的魅力，她說：「致所有海外參與者和支持者，我誠邀你們沉浸在香港獨特的文化和熱情好客的氛圍中。願你們在香港的時光充滿美好回憶，無論好壞都留下難忘的記憶，並將我們這座美麗城市的點點滴滴帶回家。」
記者/攝影：魏國謙
