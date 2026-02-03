台維斯盃世界一組附加賽｜「Team HK 打氣套裝」銷情不俗 預維園周末再現紅海

香港台維斯盃隊組成「千禧男團」出戰本周六、日在維園主場舉行的台維斯盃世界一組附加賽迎戰頭號種籽芬蘭，爭取港隊相隔33年來再次重返世界一組，才22歲、世界排名136位的黃澤林（Coleman）首次成為隊中「最年長」主力，對此，他信心滿滿的說：「我沒多想是否33年來再上世界一組，作為隊中最年長球手，最希望隊員們好好享受主場的台維斯盃，大家看著同一個目標去進發（指爭取世界一組），我不覺得我們輸蝕給芬蘭。」

6位球手組成「千禧后」香港台維斯盃隊，成員包括王子夫（右起）、朱鍇泓、黃澤林、鄭肇致、程銘燦及譚善恆。徐嘉華攝

黃澤林今午在維園跟台維斯盃隊員練習。徐嘉華攝

Coleman（中）跟朱鍇泓（右）及王子夫（左）有講有笑，他希望一眾年青隊友能好好享受台維斯盃這項難得的團體賽。徐嘉華攝

Coleman在記者會上跟隊友談笑風生，希望以輕鬆氣氛帶領球隊享受比賽。徐嘉華攝

排陣將於周五抽籤揭盅

這個「千禧」班底，全部在去年11月粵港澳全運會獲得過獎牌，全運男單銅牌的Coleman也說是「給予大家很大的信心」其餘5位是全運會青少年團體賽銅牌功臣，包括剛上周在青少年澳網躋身男單8強的朱鍇泓，還有王子夫、程銘燦、譚善恆及鄭肇致，預計Coleman將負責單打男一及雙打，排陣將於周五抽籤揭盅。

朱鍇泓近日狀態不錯，剛在墨爾本完成青少年澳洲網球公開賽，雖八強止步，但給予他莫大的信心。徐嘉華攝

提議隊友們多溝通

作為一支年輕球隊，Coleman表示最重要「溝通」：「我會跟他們溝通多點，看他們需要甚麼，最重要諮詢教練的意見，今仗有好幾個教練在場內幫我們，我自己的兩位教練也在場，所以有些甚麼都要溝通好，多表達自己想要甚麼，令壓力也獲得舒緩，隊內的氣氛也會好起來。」

香港台維斯盃隊隊長余曉東（左一）周六將帶領香港隊對芬蘭。徐嘉華攝

「TeamHK打氣套裝」銷情不俗

根據網總透露，為集氣而設的「TeamHK打氣套裝」（每套100港元，每人限買8套）銷情十分好，預計周六、日再在維園現紅海；牌面上芬蘭被看高一線（芬蘭世界排17、香港53），Coleman也曾於去年6月英國伯明𨌺挑戰賽（草地賽）8強以0:2（2:6、5:7）輸過給芬蘭「男一」、世界排名116位的Otto Virtanen，但無損Coleman再對他的信心，他說：「當時是草地場，今次是硬地場，加上我們有主場之利，不覺得我們會輸蝕給芬蘭，希望今次有另一個結局。」

晚上亮相奧海城快閃活動

香港台維斯盃隊在維園會見傳媒後，再於晚上到奧海城出席「台維斯盃隊加油站」活動，不少球迷排隊跟港隊合照，有的帶備網球及球拍給Coleman簽名。

記者/攝影：徐嘉華