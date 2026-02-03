世界桌球大獎賽｜首輪以5:2挫「世二」加蘭韋爾遜 肖國棟指更投入比賽本身而非只想奪冠

世界桌球大奬賽2026今日在啟德體藝館正式開打，首輪上演國家球手肖國棟對「世二」加蘭韋爾遜（Kyren Wilson），最終肖國棟以5:2擊敗加蘭韋爾遜，肖國棟賽後表示對爭冠並未有太大想法，只想打好每一桿和投入比賽。

肖國棟5:2挫韋爾遜 稱更專注每一桿和比賽

目前世界排名第10的肖國棟首戰硬撼加蘭韋爾遜，首局肖國棟就先以109:5先拔頭籌，但隨後韋爾遜立即還以顏色，以83:0扳回一局，但之後肖國棟連取3局，率先以4:1取得賽點，到第5局肖國棟在領先32:4下被韋爾遜以71:59反追一局，到第6局雙方在多次攻守互換下，最終肖國棟以71:59再取一局，以總局數5:2擊敗加蘭韋爾遜。

加蘭韋爾遜對賽程調動有微言。攝影：魏國謙

加蘭韋爾遜因賽程調動而提早一日作賽，他也是昨日才被告知賽程改動，賽後他直言對安排感不滿，他說：「說實話，我對今次比賽感到有點遺憾，我覺得比賽賽程安排很糟糕，我從德國飛來只有1、2天休息和練習，要在這麼精彩的比賽中發揮最好非常不容易。」

肖國棟表示心態有變。攝影：魏國謙

但肖國棟則有不同看法，賽後表示：「非常開心能夠回國比賽，因為賽事安排更好，而且可以能夠有很好的訓練和住宿環境。」他亦表示自己很喜歡香港以及香港的食物。

而被問到對奪冠有什麼把握時，肖國棟則說：「我改變了一些心態，對於比賽來說不會有太多期待，我只是想做好每一桿，然後去享受比賽，然後更多的時候是集中比賽投入比賽當中，如果你做好了，當然會有一個好結果，就不要去给自己太大壓力。」

其他賽果，周躍龍以5:2挫麥佳亞（Stephen Maguire），而上年香港站亞軍冰咸（Stuart Bingham）則以2:5不敵施利沙（Elliot Slessor）。

記者/攝影：魏國謙