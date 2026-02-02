羽毛球｜港隊名將伍家朗IG公布喜訊 「我準備做老竇喇！」
更新時間：20:37 2026-02-02 HKT
香港羽毛球代表伍家朗，周一晚於個人社交媒體公布喜訊：「我準備做老豆（竇）喇！」家朗並要大家猜猜他的孩子是仔定女，網民們為家朗送上祝福的同時，可以到其IG親自開估。
IG開估BB性別
伍家朗在個人IG公布太太有喜，將為人父的喜訊，內容寫到：「我想喺度同大家宣布我準備做老豆（竇）喇！！！我嘅家庭好快就會由公仔頭像顯示（父妻兩人加兩貓），加多一位成員變成公仔頭像（兩夫婦一孩子加兩貓）。其實早喺太太懷孕三個月之後就想話畀大家知，但諗諗吓都係等埋個Gender reveal先，而家終於可以將哩個好消息同所有關心我既人講?唔洗再問我幾時有小朋友喇。俾大家估下係仔定女？向右邊掃開估?仲要多謝 @jacksonscone 設計左好cute既禮盒送俾我哋同一眾參加我地Gender reveal既朋友 」
家朗的朋友、球迷、粉絲們，到家朗IG送上祝福之餘，可以根據指示親自開估，揭曉家朗的孩子究竟是男還是女？
