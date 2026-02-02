冬奧｜港隊冬奧歷年最多人代表團蓄勢待發 郭子峰首擔正盼能表現出最好狀態

米蘭-科爾蒂納2026冬季奧運會周五（6號）開幕，今日進行授旗儀式，今次冬奧港隊13人代表團創歷年新高，分別由翁厚全和金詠晞出戰高山滑雪，郭子峰和林靜欣出戰短道速滑，除翁厚全已赴意大利外，三人受訪時也希望能全力以赴，發揮自己最好的表現。

郭子峰「轉正」出戰冬奧 盼能為哥哥出盡全力

男子短道速滑1000及1500米代表郭子峰上屆以後備身份出戰冬奧，今屆成功以正選為港隊出戰，被問到感受時他表示：「今屆係作為正選去參加呢一屆米蘭冬奧，其實就心情好激動，唔單止係代表我個人參加，呢個奧運會亦都係代表中國香港去參加呢一個最大最頂尖嘅舞臺，其實都又緊張又興奮。」

郭子峰胞兄郭子浩亦同為港隊短道速滑代表，亦一同出戰去年亞冬運，但子浩在亞冬運後選擇退役，子峰希望連同哥哥的一份力全力以赴，他說：「阿哥就係喺舊年呢個亞冬運結束咗之後就已經退役啦，今次可以代表香港參加呢個奧運會，佢都為我感到驕傲啦都戥我開心，我就想連埋佢嗰份一齊努力，全力發揮唔好辜負大家嘅期望。 」

港隊短道速滑代表林靜欣（左）和郭子峰（右）。攝影：魏國謙

林靜欣希望能夠放低傷病的壓力表現出最好的一面。攝影：魏國謙

而將會出戰女子1000米速滑的林靜欣則表示數月前在韓國訓練時受傷，但也已經大致康復了，但也希望能夠放低傷病的壓力表現出最好的一面，對於過往的經驗對今次的幫助，她則表示：「上年其實每一個比賽都可以令我獲取到好多唔同嘅經驗，而且上年亞冬運係都係一個次高級嘅舞臺，所以亦都係有同好多頂尖運動員一齊競技攞到嘅經驗。」

女子高山滑雪的金詠晞。攝影：魏國謙

金詠晞表示自己最初亦難以置想能拿到資格。攝影：魏國謙

而將會出戰女子高山滑雪的金詠晞則表示自己最初亦難以置想能拿到資格，但也很高興能得到出戰冬奧資將，她說：「其實我都喺個deadline前1日先至攞到資格，所以我都唔係幾相信啦。因為可能呢6個月我都係為咗爭取呢個資格日日都喺度訓練，所以初頭都唔係好幾相信，不過當然confirm咗之後就好開心。」她也表示未曾到當地出賽，但後天她也會出發前往當地，相信能夠盡快適應場地。

記者/攝影：魏國謙