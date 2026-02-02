桌球｜超過20名球手周一遊山頂 「火箭」奧蘇利雲首以「港人」身份打排名賽：相信會比上周德國站打得好
發佈時間：18:49 2026-02-02 HKT
世界職業排名賽的世界桌球大獎賽今午（周二）一時起假啟德體藝館舉行，超過20位世界排名頭32位的球手齊集山頂廣場參加球手歡迎活動，首次在香港參加「大獎賽」的「港人」奧蘇利雲（Ronnie O’Sullivan）及應屆世界冠軍趙心童成焦點，Ronnie更被問到是否以杜拜為基地，他不忘再讚香港說：「香港在我心目中是一個很棒的城市，可以說是在世上最好的地方之一。」
剛滿50歲 的Ronnie去年6月小登科後，有英媒報導他跟太太定居杜拜，這天他表示沒有以那裡為基地，他更享受「隨心」去選擇住處，他說：「我沒有以那裡為基地，我有時會在杜拜、有時在香港、有時在中國，杜拜給人很新的感覺，香港則匯聚各種文化及歷史，十分精彩的一個城市，我都喜歡。」
他續稱：「我以『放假』的心態住住這、住住那，這給我感覺很好，等於我現在選擇比賽，我想打就去打，不想打就棄權。」Ronnie在今季打了7站比賽，他選擇的站數看到他的喜好，包括2站中東（他最佳一站成績是沙特阿拉伯站亞軍）、2站歐洲（英國及上周的德國站），其餘3站在國內。
對於第一次以「港人」身份在啟德出戰「大獎賽」，曾贏過此站比賽3次（2018、2021、2023）的Ronnie坦言有一定壓力，他說：「壓力來自於對自己有期望，我已習慣了，上周在德國打得不好，希望香港站會好轉，成績要上天眷顧了。」
家住深圳的趙心童表示一年也會來香港旅遊十數次，但對於第一次在香港出戰「大獎賽」，這位應屆世界冠軍表示：「十分期待這次比賽，希望在香港留下一個比較美好的回憶。」暫時仍未有中國球手染指「大獎賽」錦標賽，趙心童坦言：「我也希望去爭取（奪冠）。」Ronnie及趙心童將分別於周三亮相。
記者/攝影：徐嘉華
