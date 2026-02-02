冬奧｜米蘭科爾蒂納冬奧港隊代表團授旗 港隊13人代表團創歷年新高

米蘭-科爾蒂納2026冬季奧運會6號（周五）正式揭幕，今日中國香港體育協會暨奧林匹克委員會在奧運大樓舉行代表團授旗禮，由文化體育及旅遊局局長羅淑佩主禮授旗儀式，祝願運動員能在賽場上旗開得勝。

港隊13人冬奧代表團創歷年新高

今屆冬奧港隊派出包括4名運動員在內的13人代表團，人數創歷年新高，由郭子峰和林靜恩出戰短道速滑，翁厚全和金昹晞出戰高山滑雪，港協暨奧委會義務秘書長楊祖賜致辭說，4位運動員繼亞冬運後再登大型比賽舞臺，印證本地冰雪運動員水平不斷提高，他亦表示本地正與內地加強合作和交流，例如去年和黑龍江簽定合作，推動2地在冰雪運動上的人才交流，相信未來在參賽人數上再創新高。

而文體旅遊局局長羅淑佩則表示，近年體育總會積極發掘具潛質冰雪運動員，再加上得到國家的大力支持，令香港這個「無雪之城」也能在冰雪運動上生根發展，她亦寄語運動員：「今年係連續第7次可以派出隊員參加冬奧，我哋今次派出4位運動員參加短度速滑同埋高山滑雪嘅項目當中，我哋有資深嘅戰將，亦都有首次參賽嘅新星，衷心鼓勵各位運動員奮力拼搏，突破自我咁去追尋你哋冬奧嘅夢想。」

記者/攝影：魏國謙