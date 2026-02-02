Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

排球｜日本排球明星失手 請女職員「食波餅」 驚人滑跪道歉笑爆全場（有片）

即時體育
更新時間：16:58 2026-02-02 HKT
發佈時間：16:58 2026-02-02 HKT

日本排球聯賽（SV.LEAGUE）明星賽近日上演搞笑一幕，人氣球星西田有志在技巧挑戰賽中失手，誤令場邊女工作人員「食波餅」。這位日本明星球手隨即展現驚人反應，由場中衝刺至場邊「滑跪」土下座道歉，誇張動作令全場球迷及網民笑翻。

事發於明星賽的「發球打靶」環節，西田有志於端線發球時意外「撻Q」，皮球嚴重偏離軌道直飛場外，不偏不倚擊中一名大會女工作人員，現場頓時引起一陣騷動。

闖禍後的西田有志顯然也被嚇到，隨即由底線全速衝向「案發現場」，並以頭部行先的「魚躍」姿勢滑行至該女職員面前，做出標準的「土下座」謝罪。有趣的是，該名女職員見西田「來勢洶洶」飛奔而至，一度嚇得連退兩步，場面惹笑。

有關片段在網上瘋傳，網民紛紛被西田有志的誇張反應逗笑，有人留言西田有志道歉誠意十足，亦有人笑指：「雖然道歉很及時，但那球看起來真的很痛」、「飛撲的姿勢與速度值100分」。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
港男逾$300萬金幣不翼而飛 揭母親金價高企變賣替胞弟買樓 事主傷心欲絕結局峰迴路轉...
社會
5小時前
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
中年好聲音4｜「白眉鷹王」豪取5燈  網民憑兩點考古  智破真身係前《愛回家》男星？
影視圈
19小時前
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
朱千雪揭與懲教署「不解之緣」 昔日「懲教主任」變大律師 感觸良多勉勵學員：人生總有高低
影視圈
2026-01-31 21:00 HKT
黃埔天地「幸福緣定桃花園」 新春多元活動吸人流
活動資訊
2026-01-28 18:44 HKT
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
「三料冠軍港姐」離巢變身教育家極低調  晚會罕現身氣質更勝從前  曾參演重頭劇演技劣評如潮
影視圈
21小時前
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
前TVB「收視女王」驚爆遭一親戚覬覦家產 因病未能生育留遺憾 預住老人院度餘生
影視圈
7小時前
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵倉：應該All In收息股｜百萬倉
假如今日有100萬元 你會買甚麼？ 曾淵滄：年紀大應All In收息股｜百萬倉
投資理財
12小時前
城巴「仙氣女車長」後繼有人 驚艷乘客：好靚好颯 網民大爆駕駛路線
城巴「仙氣女車長」後繼有人 驚艷乘客：好靚好颯 網民大爆駕駛路線｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
滙豐破頂勿輕言沽貨 曾淵滄揭散戶壞習慣
投資理財
12小時前
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
汪明荃奇妙結緣女小販數十載原因曝光 銅鑼灣街頭溫馨互動令人感動 網民讚阿姐人美心善
影視圈
9小時前