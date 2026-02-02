排球｜日本排球明星失手 請女職員「食波餅」 驚人滑跪道歉笑爆全場（有片）

日本排球聯賽（SV.LEAGUE）明星賽近日上演搞笑一幕，人氣球星西田有志在技巧挑戰賽中失手，誤令場邊女工作人員「食波餅」。這位日本明星球手隨即展現驚人反應，由場中衝刺至場邊「滑跪」土下座道歉，誇張動作令全場球迷及網民笑翻。

After accidentally hitting someone with the ball, Japanese volleyball player Yuji Nishida apologized with a sliding dogeza.

So cute! 😂😂 pic.twitter.com/84xZ0slo80 — The Figen (@TheFigen_) February 1, 2026

事發於明星賽的「發球打靶」環節，西田有志於端線發球時意外「撻Q」，皮球嚴重偏離軌道直飛場外，不偏不倚擊中一名大會女工作人員，現場頓時引起一陣騷動。

闖禍後的西田有志顯然也被嚇到，隨即由底線全速衝向「案發現場」，並以頭部行先的「魚躍」姿勢滑行至該女職員面前，做出標準的「土下座」謝罪。有趣的是，該名女職員見西田「來勢洶洶」飛奔而至，一度嚇得連退兩步，場面惹笑。

有關片段在網上瘋傳，網民紛紛被西田有志的誇張反應逗笑，有人留言西田有志道歉誠意十足，亦有人笑指：「雖然道歉很及時，但那球看起來真的很痛」、「飛撲的姿勢與速度值100分」。