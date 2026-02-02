Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

德國桌球大師賽｜卓林普擊敗梅菲封王 打破14個月錦標荒

即時體育
更新時間：15:54 2026-02-02 HKT
發佈時間：15:54 2026-02-02 HKT

世界排名第一的卓林普（Judd Trump），周日在2026年德國桌球大師賽決賽以10:4擊敗梅菲（Shaun Murphy），第四度捧起德國大師賽的冠軍獎盃，兼且打破個人長達14個月的錦標荒，並終結了之前連續三次屈居亞軍的頹勢。

第4度封王德國賽

「一哥」卓林普在決賽中打出一桿過百和六桿50+，以局數10:4擊敗梅菲，繼2020、2021和2024年之後，第四次在德國大師賽封王，拿下個人職業生涯第31個排名賽冠軍，結束自2024年12月以來，長達14個月的錦標荒。再嘗錦標滋味的卓林普接過獎盃後興奮得親吻獎盃，笑容滿面。

卓林普：保持正確心態最重要

卓林普談然面對自己長達14個月的錦標荒，他表示：「那段沒有贏得冠軍的時間並不難過，關鍵是要保持正確的心理狀態，等待下一次機會的到來。不要對自己太苛責，而是要抱積極的態度去面對。」

