一文教你睇世界桌球大獎賽｜啟德開打 羅拔臣卓林普領銜 最平$80有得睇

世界桌球大獎賽2026將於明日（3日）起，一連6日假啟德體育園體藝館上演。今屆賽事星光熠熠，除了兩位「新香港人」卓林普（Judd Trump）及羅拔臣（Neil Robertson）主場出擊，「火箭」奧蘇利雲（Ronnie O'Sullivan）及沙比（Mark Selby）等天王級球星壓陣出場，國家桌球好手丁俊暉、趙心童等亦會同場競技。大會更推出超值的「六日通」套票，最平門票僅需港幣80元，球迷萬勿錯過。

兩位新港人分途出擊 賽事星光熠熠

根據賽會公布賽程，頭兩日將進行首圈賽事。首日（3日）下午1時即有大戰，世界排名第2的加蘭韋爾遜（Kyren Wilson）將打頭陣迎戰中國好手肖國棟；同時間名將沙比亦會對陣艾朗希爾（Aaron Hill）。至於國家名將丁俊暉則於晚場7時亮相，硬撼英格蘭老將鶴健士（Barry Hawkins）。

今次世界桌球大獎賽賽程。公關圖片

次日（4日）賽事同樣矚目，兩位「新香港人」分途出擊。力爭衛冕的羅拔臣將於下午1時率先登場對積鍾斯（Jak Jones）；同時間「火箭」奧蘇利雲亦會開啟征途，迎戰奧干拿（Joe O’Connor）。晚場7時則由世界「一哥」卓林普迎戰國家好手袁思俊；而國家新星趙心童將會遇上硬仗，挑戰老將希堅斯（John Higgins）。

兩位「新香港人」卓林普（右）及羅拔臣（左）將會主場出擊。星島圖片

至於決賽將定於2月8日下午1時起進行。除正賽外，大會特設表演賽環節，於2月7日及8日早上舉行，屆時「桌球皇帝」亨特利將與香港名將傅家俊同場交流。

最平票價僅需80蚊 買「六日通」送簽名球杆

票務方面，票價由港幣80元至2580元不等。大會另設兩款套票，包括一票看足決賽全日的「決賽全日通」，以及由頭看到尾的「六日通」。購買「六日通」的觀眾更可獲贈傳奇球星亨特利或奧蘇利雲的簽名球杆一支，並免費獲贈兩場表演賽門票。

票務方面，票價由港幣80元至2580元不等。世界桌球大獎賽官網截圖

門票現已於快達票及大麥網公開發售。