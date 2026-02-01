Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳網|艾卡拉斯挫祖高域首奪男單冠軍 成史上最年輕全滿貫得主

即時體育
更新時間：20:39 2026-02-01 HKT
發佈時間：20:39 2026-02-01 HKT

澳洲網球公開賽男單決賽今午(1日)上演，由頭號種子艾卡拉斯(Carlos Alcaraz)對塞爾維亞好手祖高域(Novak Djokovic)，上演相隔16歲的年齡大戰。22歲的艾卡拉斯激戰逾3小時，以2:6、6:2、6:3、7:5勝出，首次躋身澳網男單決賽即奪冠，贏得唯一欠缺的大滿貫錦標，成為史上最年輕全滿貫得主。

自2023年9月贏得美網男單冠軍，摘下個人第24個大滿貫錦標後，祖高域便與四大網賽冠軍無緣。難得時隔逾兩年再有機會爭冠，這名38歲塞爾維亞老將甫開賽即盡展實力，首盤先贏6:2。年輕16歲的艾卡拉斯經過第一盤熱身後還以顏色，以6:2回敬一盤，總比數追成1:1。第3盤年輕力壯的艾卡拉斯在體能上佔上風，以6:3再下一城。第4盤，艾卡拉斯成功抵擋祖高域的反撲，贏7:5，總比數勝3:1封王。

 

