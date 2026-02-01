傑運｜男子手球教練許文邦：若在「公投」排第一名 我都當贏 仍靜待政府安排合適室內場備戰亞運

兩個月前香港男子手球隊在啟德體藝館掀起一場場熱血沸騰的手球比賽，全場5000名觀眾造成的一遍遍紅海、港隊歷史性取得第4名仍歷歷在目，港隊教練許文邦周六帶著部份隊員現身香港傑出運動員選舉的公投拉票活動，爭取「香港最佳運動隊伍」，未知他們手持的「88」號會否為他們帶來好運？

香港男子手球隊十分LIKE這個號碼。徐嘉華攝

許文邦教練（右三)坦言今屆是球隊最有信心爭「最佳運動隊伍」大獎，右一是隊長謝永輝。徐嘉華攝

共有16支運動隊伍競逐一個「最佳隊伍」的獎項，許文邦教練坦言已忘了曾被提名參選多少次，但對今屆抱有信心，他說：「我們做過好多次候選人，但相對而言，今屆是我們總會及球員較有信心的一次；我自己內心覺得就算最終得獎隊伍不是我們，但若能在『公眾投票』排到第一名，我都當贏了。」

「公眾投票由周六（31號）起至3月1日，公眾可於https://sportstar2025.hkolympic.org/zh/公眾投票/公眾投票詳情 投選喜愛的運動員或隊伍，共有3組人士有份投票，包括評審團（佔50%）、本港體育編輯/記者（佔20%）、市民（佔30%）。

男子手球隊在公投拉票活動上。徐嘉華攝

根據首天的「公投」走勢，香港男子手球隊暫位列首位，香港男子足球隊排第2位、香港男子冰球隊暫排第3位。

許教練續稱：「這個獎的認受性好高，是屬於香港人的獎項，被提名無疑肯定我們的努力，畢竟投票的是本地記者們及評審，這些肯定對我們業餘的球員十分重要。」

11月全運後，香港男子手球隊上周參加了科威特亞洲錦標賽，取得第10名，一日前才返到香港的隊長謝永輝表示滿意，特別贏到西亞職業隊約旦及和了阿曼，令他們陪添信心，尤其在9月的名古屋亞運會，九成九對手都是亞錦賽的對手。謝永輝表示：「亞錦賽是全運後第一場國際賽，在全運後有部份具經驗的老將退役，有些因工作原因去不到科威特，接近大半隊是新面孔；多得全運會高強度的比賽訓練下，當接觸亞錦賽時，看到有好大進步，好多球隊對我們刮目相看，這些對我們未來的大賽包括今年亞運甚至4年後的全運會都是一支很大的強心針。」

粵港澳手球比賽期間，亦披露港隊平時沒有合適的室內場訓練，文體旅局長羅淑佩表示高度關注，並承諾會盡力在場地提供支援，探討利用啟德體育園等場館作為手球訓練基地；問到進展如何，特別是9月就是亞運會，是否急切需要一個室內的訓練基地，許教練說：「政府都積極找場地給我們，但暫仍未有實質的場地，相信他們安排中，我們惟有靜候。」

許教練表示，現距離亞運會只有7個月，他希望政府批的場地「越快越好」，並期望在亞運會爭取小組頭2名出線8強，再看能走多遠。



記者/攝影：徐嘉華