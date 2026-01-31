傑運｜共32組競爭「最佳組合」 鄧謝配對退役軟化 阿雪：教練每次都問我可否多打兩年

被譽為是「體壇奧斯卡」的香港傑出運動員選舉，周六（31號）起至3月1日展開公眾投票，力爭6奪「香港最佳運動組合」的羽毛球「鄧謝配」鄧俊文、謝影雪向球迷大派定心丸，透露若身體許可，很大機會至少會打今年11月香港公開錦標賽，甚至對2年後的洛杉磯奧運的參賽可能性有軟化趨勢，主要視乎2026年幾個目標比賽的成績再下定案。

香港奧委會會長霍震霆跟兩隊人氣組合合照，包括羽毛球的「鄧謝配」及乒乓男雙黃鎮廷（右三）、陳顥樺（右二）及競爭「香港最佳女運動員」的杜凱琹（右一），阿杜今日貼了一個「星星」的暗瘡貼，她看好阿廷及顥樺憑「世一」的排名能獲獎。徐嘉華攝

已5奪「最佳運動組合」（2018、 2019、2021、2023、2024） 的鄧謝配今日吸引不少其他項目的運動員爭著要跟他們合照，可見他們的受歡迎程度，今年踏入合作第10年，對於再爭上「最佳運動組合」頒獎台，俊文表示：「都是平常心，一直都是做平時做的，為了『鄧謝配』或者為了香港羽毛球隊出一分力，爭取更多好的成績更重要，希望2026年繼續有好成績。」他們去年合力首奪亞洲錦標賽混雙冠軍，亦在BWF世巡賽屢創好的名次。

香港羽總主席湯偉倫（原名湯徫掄）跟鄧謝配合照，阿雪即場問他年底的香港公開錦標賽是否移師啟德，湯主席先賣個關子。徐嘉華攝

距離農曆新年只有2個多星期，「鄧謝配」慶幸能夠在香港過完年、大約年初五才踏上征途展開一系列的目標比賽，包括3月初的全英賽、4月初的寧波亞錦賽、8月印度世錦賽及9月名古至亞運會。2人不約而同表示，這些目標比賽都要爭取獎牌為目標。

阿雪去年初曾因身體不適暫別羽壇超過3個月，亦多次提到以2026年為終點站，周六再問到這問題，特別是「鄧謝配」在本月初的大馬公開賽（超級1000）殺入4強，更擊敗應屆世界冠軍、大馬的陳堂傑、杜依蔚，為2026年開個好頭，俊文表示是一個「好大的鼓勵」。

阿雪坦言自己跟俊文的狀態都不錯，她也說：「每次比完賽，教練都問我們可否再多打2年（剛好是2028洛杉磯奧運），總說我們打得不錯，可以繼續，但都先集中2026年，再往後的計劃就再想。」阿雪也表示若11月的香港公開錦標賽真的移師啟德的話，她會慎重考慮參賽。

港協暨奧委會會長霍震霆主動跟乒乓球候選人黃鎮廷（左二起）、陳顥樺及杜凱琹聊天兼合照。徐嘉華攝

阿杜「讓路」 睇好乒球男雙「世一」爭最佳組合

同場第一次被提名參選「香港最佳運動組合」的乒球老少組合黃鎮廷、陳顥樺，挾「世一」及歷史瑞典大滿貫金牌， 連阿杜也「讓路」，曾跟阿廷的混雙3奪「香港最佳運動組合」的她對總會選擇「黃陳配」候選此獎項時說：「廷哥及顥樺去年歷史性奪瑞典大滿貫金牌後不久升上『世一』，我不知前輩們是否也去過『世一』，今次他們能在競爭激烈的乒乓球奪得世界排名第一，真心覺得他們好勁，雖然平時也會笑他們，雖然我同廷哥去年世錦賽也拿到銅牌（ 二人第４次），但覺得男雙這組合有新鮮感，希望他們拿到。」

阿杜看淡自己競爭最佳女運動員，但對雙打黃鎮廷及陳顥樺充滿信心。徐嘉華攝

阿杜（第二排中）周六向公眾拉票。徐嘉華攝

傑出女運動員候選人出席今日公投拉票活動。徐嘉華攝

阿杜跟阿廷一樣同樣競爭最佳男、女子運動員，阿杜笑稱：「我的個人項目比較下風，去年有好多在全運會的成績都好好，包括單車李思穎在全運會奪3金，劍擊佘繕妡也很突出（個人賽銅牌)，我就隨緣，希望我們乒球有兩個獎項（指阿廷的最佳男運動員及最佳組合)（阿廷即時說希望3個（包括阿杜的最佳女運動員）。」

今屆傑運收到56個體育總會共128個提名，競爭「香港傑出男運動員」（5人）、「香港傑出女運動員」（5人）、「香港最佳運動隊伍」（一隊）及「香港最佳運動組合」（3組），公眾可於https://sportstar2025.hkolympic.org/zh/公眾投票/公眾投票詳情

投選自己喜愛的運動員（每人限投票一次），為鼓勵公眾參與，每位成功投票人士均會自動參加幸運大抽獎，有機會贏取總值超過港幣11萬元的豐富獎品。得獎者由3組人士投票選出，包括評審團（佔50%）、本港體育編輯/記者（佔20%）、市民（佔30%）。

記者/攝影：徐嘉華