澳網｜莉芭堅娜擊敗莎芭蘭卡 奪個人第二個大滿貫錦標

即時體育
更新時間：19:59 2026-01-31 HKT
發佈時間：19:59 2026-01-31 HKT

澳洲網球公開賽女單5號種子莉芭堅娜，於周六的女單決賽以6:4、4:6、6:4，盤數2:1力挫頭號種子莎芭蘭卡，繼2022溫布頓奪冠後，贏得個人第二個大滿貫錦標。而莎芭蘭卡連續兩屆於決賽飲恨。

一姐首局即被破發

賽前被睇好的一姐莎芭蘭卡開賽表現手緊，第一局便被對手打破發球局。之後，兩人各自保住發球局，莉芭堅娜以6:4先勝一盤。第二盤戰況僵持，頭9局雙方都保住發球局由莎巴蘭卡領先5:4，第十局莎芭莎蘭打破莉巴堅娜發球局贏6:4，盤數扳平1:1。

感謝團隊支持

決勝的第三盤，莎芭蘭卡先於第2局成功破發，並一度領先3:0。之後輪到莉芭堅娜反擊，在第5和第7局兩破對手發球局，反超前4:3。結果，莉芭堅娜以6:4再贏一盤，盤數勝2:1贏得個人第二個大滿貫錦標。莉芭堅娜賽後說：「先恭喜莎芭蘭卡於澳網多年都有好表現。感謝專程由哈薩克來睇波和現場觀眾的支持，還要感謝我的團隊，沒有你們我不可能成功。」

