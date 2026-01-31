澳網｜張帥夥拍梅頓絲女雙封后 繼2019年後再捧澳網冠軍盃

中國金花張帥夥拍比利時球手梅頓絲（Elise Mertens），周五在澳洲網球公開賽女雙決賽中，憑藉頑強的鬥志和默契的配合，以7:6(7:4)、6:4直落兩盤擊敗哈薩克的丹妮蓮娜（Anna Danilina）和塞爾維亞的古妮（Aleksandra Krunic）成功捧盃；而張帥繼2019年後再奪澳網女雙錦標，亦是個人第三個大滿貫錦標。

逆境中顯默契

這是張帥繼2019年後，職業生涯第二度在墨爾本公園女雙封后，連同2021美國網球公開賽女雙冠軍，她共贏得三座大滿貫冠軍。而梅頓絲則是第三次奪澳網雙打冠軍，以及個人第六座大滿貫錦標。

這對四號種子組合在決賽開局並不順利，首盤一度以落後1:4。然而，她們臨危不亂，重整旗鼓後成功追平6:6，將比賽拖入決勝局。兩人並於決勝局贏7:4先下一城。第二盤，兩人乘勝追擊，再贏一盤6:4鎖定冠軍。

張帥：感謝恩師益友見證

面對現場大量熱情的中國球迷，張帥則感慨萬千，並透露了這個冠軍組合的誕生原來相當「趕急」。張帥透露，兩人直到去年12月底才決定合作：「感謝梅頓絲，在最後一刻她邀請我一起組隊。感謝你與我搭檔。你可以和任何人組隊並贏得獎盃。」

對張帥而言，今次奪冠別具意義，因為頒獎嘉賓正是她前兩座大滿貫的奪冠拍檔、澳洲名宿史杜素（Samantha Stosur），她說：「今天對我來說真的很特別，因為史杜素在場上，這就是為什麼我等這第三個（大滿貫）等了這麼久！謝謝你，史杜素。」

張帥的拍檔梅頓絲亦說：「我們不斷戰鬥，保持信念，我們作為一個團隊真正成長了。」她隨後轉向張帥說：「在決賽中，我很高興我能保住發球局。我很高興有你在我身邊。感謝所有到場的觀眾，我看到了很多中國國旗！」