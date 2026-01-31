NBA｜史堤芬居利膝傷離場 勇士惜敗活塞

周五NBA勇士對活塞，主隊星將史提芬居利（Stephen Curry）因右膝痠痛於第3節傷出，球隊最終以124:131不敵活塞。慶幸勇士主帥居爾（Steve Kerr）賽後透露，居利的傷勢預計並無大礙。

居利右膝不適退場

「咖哩」在第三節尚餘4分28秒時，在一次上籃過程中被犯規後，雖然成功將球投進，但他隨即面露痛苦表現並開始跛行，右膝感到不適。他於20秒後離場，與訓練員進行了簡短交談後，一瘸一拐地走進了更衣室。在退場前，居里上陣25分鐘，攻入23分。

舊患復發 科爾稱「無大礙」

這並非居利首次遇到膝部問題。六天前，他在明尼亞波利斯進行個人訓練後，右膝出現腫脹和不適，曾出現在球隊的傷病報告中，當時被診斷為髕股關節炎症。他此前在對陣木狼的比賽中帶傷上陣並幫助球隊取勝，但隨後缺席了與木狼的第二場比賽。雖然他在周三對陣爵士和週五對陣活塞的比賽中復出，但教練居爾證實這次痠痛與早前的右膝問題有關。居爾說：「居利最近一直飽受困擾。」

不過，主帥居爾對居利的傷勢持樂觀態度：「我認為他沒事。我不認為這是什麼大問題，但我們會在（周六）提供最新消息。」

勇士隊接下來將有三天休息時間，直到下周二在主場迎戰76人。球隊和球迷都希望居利能夠在這段時間內康復，盡快重返賽場。