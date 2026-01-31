Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳網｜祖高域上演不老傳奇 五盤逆轉冼拿第11次殺入澳網決賽

即時體育
更新時間：13:27 2026-01-31 HKT
發佈時間：13:27 2026-01-31 HKT

38歲的塞爾維亞球王祖高域（Novak Djokovic）再次向世人證明，年齡只是一個數字。他在周五晚的澳洲網球公開賽準決賽中，彷彿讓時光倒流，上演了一場經典的逆轉好戲，經過五盤馬拉松式的激戰後，以 3:6, 6:3, 4:6, 6:4, 6:4 ，盤數3:2擊敗爭取三連冠的意大利球手贊歷克冼拿（Jannik Sinner），第十一次殺入澳網男單決賽。

創最年長決賽者紀錄

憑藉這場勝利，祖高域不僅終結了對冼拿的五連敗，更成為公開賽年代以來，晉級澳網男單決賽最年長的球員。這位24個大滿貫得主將在周日力爭其創紀錄的第11座諾澳網冠軍盃。
這場激戰持續近四小時，直到凌晨接近兩點才分出勝負。賽後，祖高域坦言百感交集：「我真的無言以對，說實話，這感覺很不真實。打了四個小時，快到凌晨兩點，讓我想起了2012年我與拿度（Rafa Nadal）的那場決賽。」

笑言要換電話號碼

祖高域續說：「今晚的網球質素極高，我知道這是我唯一有機會擊敗他的方式。他之前連贏了我五次，他有我的手機號碼，所以我今晚得換個號碼了。我對他有著極大的尊重，他是一位不可思議的球員，他會把你推到極限，今晚他對我就是這樣做的。」
擊敗強敵後，祖高域形容這場勝利感覺就像已經贏了一樣，但他很快將目光投向了決賽對手艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），他說：「我只希望屆時我還有足夠的體力能與他並駕齊驅，這就是我的願望。」

