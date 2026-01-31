世界桌球大獎賽｜香港桌球學院學生不簡單 有人每月從武漢飛來港訓練 有人想挑戰「四眼Cue后」

屬世界職業排名賽的世界桌球大獎賽將於下周二（2月3號）一連6天假啟德體藝館舉行，香港桌球學院總教練馮敬文（Djanco）率先預測香港站衛冕冠軍兼「新港人」羅拔臣（Neil Robertson）有機會再次爭冠，決賽當天早上Djanco將帶領學院的6位年青球手出戰表演賽，他們將夥拍「桌球皇帝」亨特利（Stephen Hendry）及香港傳奇傅家俊（Marco）爭隊際錦標。

香港桌球學隊總教練馮敬文（中）力讚身旁兩位中學生小將周楊雨澤（右）及劉凱林（左）潛質優厚。徐嘉華攝

五位香港桌球學院學生胡栩彰（左二起)、周楊雨澤、陸建坤、劉凱琳及衛栢潼都十分期待下周六及周日的比賽。徐嘉華攝

2024年曾是國家隊新星吳宜澤教練的Djanco，笑言自己的前愛徒也有機會在香港取得好成績，他說：「羅拔臣是今季世界排名第一，看他今季的狀態十分好（他季初已奪沙特亞拉伯大師賽冠軍），中國球手中我看好吳宜澤，他於去年11月南京國際賽決賽贏了希堅斯（John Higgins）奪冠，今個月中的桌球大師賽，他都入到4強（現高踞季度排名第5），都有實力在香港打出好成績。」

周楊雨澤每月從武漢來香港訓練，每次練一星期。徐嘉華攝

父母也跟著雨澤到香港練習。徐嘉華攝

談到香港桌球學院的6位中學生球手，他們將分半夥拍亨特利或Marco出戰表演賽，Djanco特別提到15歲 的武漢中學生周楊雨澤（Eazen）及隊中唯一女將、16歲的劉凱琳（Angel），前者每月專程搭飛機來學院練習，後者受到媽咪影響愛打桌球。

在國內學打波一年的Eazen近2個月到香港桌球學院跟Djanco練波後進步神促，有父母隨行的Eazen表示：「我在國內找過教練，但練法有點機械化，不適合自己性急的個性，從網上得知香港桌球學院，一來到就很喜歡Djanco的教法，令我進步神促，過程中令我也變得沉穩。」每月飛來香港訓練一周，Eazen十分享受，未來一周的香港大獎賽，他除了會觀看偶像奧蘇里雲（Ronnie O’Sullivan）的比賽外，亦期望跟亨特利及Marco的交流中能在各人身上學習不同技術。

16歲中五生劉凱琳受到愛打桌球的媽咪（右）影響開始喜愛桌球運動。徐嘉華攝

劉凱琳同媽咪都是愛桌球之人。徐嘉華攝

中五生Angel 這天有媽咪隨行，談到由跟媽咪打波到自己也鍾情桌球，她表示：「我本來也沒有耐性、專注力不足，打了桌球後這些方面都改善了，每次入波亦帶給我成就感。」才打了半年，現時在學院跟隨柳榮培（Andy）教練學波半年，球技進步不少，亦期望有一天可以跟香港「四眼Cue后」吳安儀同場打波，她續稱：「安儀打波好勁，又是前世界一姐，當然想跟她打波，或者先在下星期的表演賽中做好自己，展示出女球手不會輸給男球手。」

6位球員除Eazen及Angel外，還有香港桌球學院菁英計劃學員衛栢潼、陸建坤、胡栩彰及林展穎參加大獎賽的表演賽，他們將於周六（7號）早上9時半分組對壘，再爭入決賽；而壓軸跟亨特利及傅家俊的「隊際表演賽」將於周日（8號）早上10時半舉行。

記者/攝影：徐嘉華