澳網｜澳網五盤憾負艾卡拉斯 施華利夫：我已拚到彈盡糧絕



德國名將施華利夫（Alexander Zverev）在周五晚的澳洲網球公開賽男單準決賽中，經歷了一場史詩級的五盤大戰，從落後兩盤追至2:2，最終在距離勝利僅差三分的情況下，遭西班牙一哥艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）以盤數3:2擊敗，再次與大滿貫決賽擦身而過。

坦言體力耗盡 無力感受情緒

在這場歷時5小時27分鐘、創下賽會史上最長準決賽紀錄的比賽後，身心俱疲的施華利夫坦然面對了這次大滿貫的又一次心碎：「一場難以置信的戰鬥，一場搏鬥。對我來說結局是不幸的，但老實說，我體內已經沒有剩下任何東西了。說實話，我現在可能累到沒有任何情緒。或許兩天後，我會有更多感受，但現在我只是筋疲力盡。」

這位德國球手續說：「我認為我們都挑戰了各自的絕對極限，所以在某種程度上，我也為自己感到驕傲，為我堅持下來並從落後兩盤的情況下追回來的方式感到自豪。當然這令人失望，但這只是一年的開始。如果我繼續這樣打下去，繼續這樣訓練，繼續致力於我在休賽季所做的努力，我相信對我來說這將會是個好年頭。」

後悔次盤失機

這位28歲的德國好手從落後兩盤的絕境中追平後，他一度看似將完成驚天逆轉。然而，賽後他最大的遺憾，並非來自在第五盤5:4領先時未能成功保住發球局，而是來自三個多小時前，在第二盤未能把握住的機會。他解釋：「是第二盤，那一盤，我覺得我本應拿下的。尤其是在為那一盤發球時，我打得並不好。有趣的是，我對第五盤沒有太多遺憾，因為老實說，我當時只是在拼命堅持。我已經筋疲力盡了。但第二盤我想如果當時能扳成1:1平手，而他在第三盤開始抽筋，那情況可能會大不相同。」

對於艾卡拉斯驚人的五盤大戰紀錄，施華利夫表示，在決勝時刻那並非他腦中所想的事情：「當我5:4領先發球時，我腦子裏沒有其他想法，基本上我只是不想在比賽中倒下。」