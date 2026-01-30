Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

帆船｜黃子㬢有望接棒家姐出戰亞運 鄭祺翱信心十足直取亞運資格

即時體育
更新時間：19:34 2026-01-30 HKT
發佈時間：19:34 2026-01-30 HKT

「新鴻基公司香港帆船賽周2026」暨「29er亞洲帆船錦標賽」昨日（29號）開鑼，今次亦是港隊ILCA4名古屋亞運會代表的首場選拔，女子港將黃子㬢（Zixi)和男子港將鄭祺翱（Thiago）齊出擊爭取今屆亞運名額。

Zixi多次在ILCA4亞錦賽少年組中摘得獎牌。攝影：魏國謙
Zixi在ILCA4的組別中位列第4，在女子選手中則排名第1。攝影：魏國謙
黃子㬢有望接棒家姐出戰亞運。攝影：魏國謙
黃子㬢有望跟隨姐姐步伐出戰亞運

Zixi目前是本地其中一位最頂級的女子ILCA4運動員，她亦多次在亞錦賽少年組中摘得獎牌。今仗雖是ILCA4港隊代表選拔戰的首場，但Zixi表示會盡力而為並享受其中。值得一提是Zixi的姐姐黃子晏正是上屆杭州亞運會女子ILCA4的代表，被問到姐姐有否給予她意見時，她說：「有的，她告訴我要好好享受，不要給自己太大壓力，因為帆船運動最重要的是享受航行的樂趣。」

Zixi也表示，今年除了亞運外仍有許多比賽，如世界錦標賽，因此希望可以好好享受比賽過程並盡全力取得佳績。對於有沒有信心可獲亞運資格，Zixi則說：「我有信心能夠取得資格，但即使最後沒有成功，我依然能從這些比賽中獲得寶貴經驗並盡力而為，這樣才是最重要的。」目前Zixi在ILCA4的組別中位列第4，在女子選手中則排名第1。

Thiago信心十足直取亞運資格。攝影：魏國謙
Thiago表示現在船上感覺很好很自在。攝影：魏國謙
Thiago在ILCA4組別中高居第2名，於本地選手中排名第1。攝影：魏國謙
鄭祺翱有信心能取得亞運資格

另一位同樣在之前亞錦賽少年組中奪得獎牌的Thiago，是港隊男子ILCA4代表的大熱人選。對於今次的賽事，他則表示希望可以保持穩定，並每場都保持前三名。談及為亞運會選拔的準備，他說：「我加大了訓練量，增加了水上訓練時間，並盡可能利用這次帆船賽來提升自己，找出可以改進的地方。」Thiago也對取得亞運資格充滿信心，他直言：「我現在信心十足，當我在船上時感覺很好、很自在，我覺得在接下來的資格賽中也能取得不錯的成績。」

目前Thiago在ILCA4組別中高居第2名，於本地選手中排名第1，總成績僅落後於新加坡好手Ian Goh。

 

 

記者/攝影：魏國謙

