澳網｜艾卡拉斯苦戰五盤創歷史 成最年輕球手殺入四大滿貫決賽

西班牙「泥地王」艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）周四在澳洲網球公開賽男單4強，與德國的施維利夫（Alexander Zverev）打足五盤，激戰5小時27分鐘，創下澳網最長準決賽紀錄。艾卡拉斯克服了身體極限，以6:4、7:6(7:5)、6:7(3:7)、6:7(4:7)、7:5，盤數3:2擊敗施維利夫，職業生涯首次殺入澳網決賽。

一度領先兩盤 險遭翻盤

這位世界排名第一的球手，在其第十次大滿貫準決賽（首次在墨爾本公園）中，開局順利，一度手握兩盤領先優勢，第三盤戰至決勝局有機會直落三盤取勝。然而，他的身體此時開始出現狀況，讓施維利夫抓住機會，連扳兩盤，將比賽拖入決勝的第五盤。

創最年輕紀錄 衝擊生涯全滿貫

在這場歷時5小時27分鐘、墨爾本公園史上第三長的馬拉松式對決中，艾卡拉斯展現出超凡的意志力。他耗盡了所有的精神和體能儲備，最終在決勝盤中險勝7:5，驚險晉級決賽。憑藉這場勝利，22歲的艾卡拉斯成為公開賽年代以來，打入全部四項大滿貫決賽最年輕的球員。這場勝利也讓他保留了衝擊「生涯全滿貫」（Career Grand Slam）的希望。

靠信念堅持到底

艾卡拉斯賽後坦言：「我常說，無論如何你都必須相信自己，無論你正在掙扎什麼，經歷了什麼，你都必須始終相信自己。我在第三盤中段開始掙扎。從身體上來說，這是我短暫職業生涯中打過的最艱苦的比賽之一。但我以前也遇到過這種情況，所以我知道該怎麼做。我必須把我的心都投入到比賽中，我想我做到了。我戰鬥到最後一球，我知道我會有機會的。我對自己的表現、我的感受以及我逆轉的方式感到無比自豪。」

賽後，他亦在社交媒體上寫道：「這是一場巨大、瘋狂的戰鬥，令人難以置信的艱苦；如此多的起伏！這是我職業生涯中最艱難的比賽之一！很高興能堅持信念並進入決賽！向施維利夫致敬，很高興能與你分享這一切。」