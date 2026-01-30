帆船｜13歲14歲帆船小花掀巨浪 爭取亞運會代表香港出戰29er組別

「新鴻基公司香港帆船賽周2026」暨「29er亞洲帆船錦標賽」昨日正式開賽，今場亦是首場29er級別的港隊名古屋亞運代表選拔，多組本地頂尖選手全力出擊，其中年僅13歲的劉鏵之（Jessica)和14歲的李欣殷（Leanna)亦是女子隊的有力競爭者之一。

年僅13歲的劉鏵之（右)和14歲的李欣殷（左)亦是港隊女子29er代表的有力競爭者之一。攝影：魏國謙

Jessica和Leanna剛從樂天小帆船級別升到29er僅半年時間。攝影：魏國謙

剛升上29er半年立即展現過人實力

Jessica和Leanna剛從樂天小帆船級別升到29er僅半年時間，便立即展現出過人實力，並已參加29er Europa Cup等的國際性比賽，Jessica更在去年底榮獲2025 29er Award的29er年度最佳新人，Jessica也直言從未想過可獲得此獎項，但能在剛升到29er便能獲得此獎項，對她來說是一個好的開始並激勵她在未來的發展，她說：「說實話，我當時甚至不知道會得獎。剛升到29er級別就獲此殊榮，對我的帆船之旅是個好兆頭，也激勵我未來要更加努力。」

Jessica和Leanna目前暫列29er組別的第7名，在女子之中排第2。攝影：魏國謙

Jessica和Leanna也並不急於求成，視今戰為重要經驗。攝影：魏國謙

不急於求成 視今次為重要的經驗

今次是她們首次在香港帆船賽周出戰29er級別的賽事，Jessica表示，由於亞運選拔共有兩輪，加上她過往多在不同賽區作賽，因此會視今仗為熱身戰，去熟悉新的航行區和比賽環境，而Leanna也表示：「我認為這場比賽對於我們在香港參加大型帆船比賽來說很有好處，因為今場是香港規模最大的 29er帆船比賽，也是為第二輪選拔賽做準備。」

而今戰除了各地的29er好手外，也有不少本地的選手出戰爭奪代表香港出戰亞運的資格，其中也包括港隊的江芷棋和黃曦慧，對於競爭如此大的環境下出戰，Jessica則認為：「我覺得這些競爭激烈的比賽對我們來說也是一種經驗，我們的目標是參加亞運會，這些經驗是參加亞運會不可或缺的一環。」她也表示，目前最大的目標便是為第二次的選拔賽做好準備。截至今日，Jessica和Leanna目前暫列29er組別的第7名，在女子之中排第2，而江芷棋和黃曦慧則在小組排第3名，同時在女子組別中排第1。

記者/攝影：魏國謙