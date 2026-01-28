F1季前測試｜紅牛新星艾查濕地失控撞欄　韋斯塔潘咸美頓首亮相

2026 年 F1 季前測試進入第二天，紅牛車隊（Red Bull）發生意外插曲。剛於今季獲提拔至大隊的 21 歲法國新星艾查（Isack Hadjar），在巴塞隆拿加泰羅尼亞賽道（Circuit de Barcelona-Catalunya）進行測試時，於濕滑路面失控撞欄。

據現場目擊者指出，當時賽道環境正下著微雨，艾查剛由全雨胎（Full Wet）換上中間胎（Intermediate），卻在出場圈駛至最後一個高速彎時失控打轉，戰車車尾猛烈撞向護欄。

領隊麥基斯：非戰之罪 盡力搶修

雖然測試以閉門形式進行，紅牛官方未有就意外作正式回應，但車隊領隊麥基斯（Laurent Mekies）接受訪問時表示：「下午的天氣條件非常棘手，以這種方式結束雖然不幸，但這也是比賽的一部分。」

麥基斯補充道，艾查在首日的表現非常積極，無論是圈數、學習進度以及給予工程師的反饋都相當正面。車隊目前正盡全力修復戰車，以應對接下來的測試安排。

韋斯塔潘亦曾衝出賽道

同隊的四屆世界冠軍韋斯塔潘（Max Verstappen）在上午時段曾經登場。他在首個出場圈於第 5 彎亦曾一度衝出賽道，但幸好能順利重返繼續測試。由於紅牛在首兩天均有派車上陣，根據今季測試規則，車隊在餘下日子只剩下最後一天的測試名額。

咸美頓首試法拉利新車

另一邊廂，法拉利（Ferrari）由陸克萊（Charles Leclerc）及咸美頓（Lewis Hamilton）分途出擊，兩人合力完成了 123 圈，接近兩場大獎賽的距離。

七屆冠軍咸美頓在下午接手駕駛，雖然全程在濕地作戰，但他形容測試「極具挑戰性」但「富有成效」。面對 2026 年針對底盤、引擎及輪胎的全新賽例，特別是混合動力比重增加，咸美頓表示：「這是一次重大的規則改革，能順利完成測試且沒有大問題已很不錯。目前的重點是理解能量部署，如何在一圈內運用電力及充電將是關鍵。」

陸克萊冀法拉利重返巔峰

隊友陸克萊則表示，經歷了 2025 年的低潮後，希望新賽例能成為轉機：「今年對每支車隊來說都是大好機會。我們目前仍在進行系統檢查，尚未將賽車推至極限，但我希望能帶領法拉利重返巔峰。」

至於去屆世界冠軍車隊麥拿侖（McLaren），原定計劃登場但因天氣關係決定推遲，將於周三起連續三天進行測試。