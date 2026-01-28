跳繩｜2025中國國際跳繩公開賽圓滿結束 中國香港跳繩運動員創佳績 全力備戰7月亞洲賽
發佈時間：19:23 2026-01-28 HKT
「2025中國國際跳繩公開賽」於上月底圓滿結束，中國香港跳繩總會（繩總）旗下運動員表現出色，共奪7冠軍、10亞軍及3季軍的成績，為7月於紹興舉行的亞洲跳繩錦標賽做好準備。
本屆賽事首創「國際公開賽」與「全國總決賽」兩大賽事融合的賽制，總報名人數突破3000人次，其中700多人參與國際公開賽角逐，2400多人參與全國總決賽比拼，兩大賽事的線下參賽規模亦創歷屆之最；本次國際公開賽包含6大項16項，全國總決賽則設6大項35項。除了中國香港跳繩總會派隊參賽外，泰國、澳洲等亦有參加。
繩總旗下運動員在今次賽事取得優異成績，為7月舉行的亞洲賽打下強心針！繩總主席黃婷表示：「今次賽事是內地其中一個最重要且最高水平的賽事，我高興港隊能獲得佳績，亦樂見中港運動員更頻繁交流，一起進步，為7月的亞洲賽做好準備。亞洲一直是跳繩運動的領先地區，中國、中國香港、日本及韓國等地表現尤為突出。跳繩運動已於2023年獲亞洲奧林匹克理事會承認，標誌著該項目在亞洲體壇的地位進一步提升。我們期待7月亞洲賽事順利舉行，並預祝各地運動員再創佳績。」今屆亞洲賽將於7月30日至8月5日在中國紹興市舉行。
