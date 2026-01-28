台維斯盃｜港隊組「千禧男團」主場戰芬蘭 冀相隔33年重返世界一組

現正在巴林參加挑戰賽的香港一哥黃澤林（Coleman）將於下周六（7號）及日（8號）率領一眾小師弟組成「千禧后組合」出戰在維園網球主場舉行的台維斯盃世界一組的附加賽鬥頭號種籽的芬蘭，若勝出，將是港隊相隔33年來再次重返世界一組；為求集氣，香港網總由今午3時起限量發售「Team HK打氣套裝」，希望市民擁躍購買，成為港隊最強應援團，每套港幣100元，每人限購8套，於https://www.tickets.tennishk.org/davis-cup-2026發售，預計會逼爆維園主場。

香港台維斯盃隊於去年9月在維園主場憑Coleman 勝出2場單打及一場雙打（拍黃俊鏗）擊敗烏茲別克，取得今次世界一組附加賽的資格，當時香港球迷穿著紅Tee形成一片紅海令人印象深刻；而對手芬蘭隊在去年世界一組以2:3不敵保加利亞，跌落一組附加賽對香港。

去年９月，以Coleman為首的香港隊在維園主場勝出後，大隊來張大合照。資料圖片

港隊組「千禧后男團」戰台維斯盃

港隊今次繼續由現世界排名132位的Coleman帶領，成員有去年11月粵港澳全運會男子青年組團體銅牌班底5位成員包括鄭肇致、朱鍇泓、王子夫、程銘燦及譚善恆，值得一提是朱鍇泓在本月初的香港站ATP250曾獲「外卡」參加單打及雙打比賽，對他來說是個十分寶貴的經驗，亦有機會夥拍Coleman合作台維斯盃的雙打賽項。

球迷砌出ＨＫ 兩字為港隊集氣。 資料圖片

Coleman（左）及師兄黃俊鏗在去年９月的台維斯盃雙打賽為港隊奪奠勝一分。 資料圖片

香港網總會長鄭明哲表示：「總會首次將『Team HK』的概念延伸至市民大眾，希望透過『Team HK打氣套裝』讓更多市民以行動參與國際體壇盛事，在尊重網球文化的前提下，共同營造團結而投入的主場氛圍。」

凡購買「Team HK打氣套裝」，可獲「台維斯盃2026香港站」官方打氣毛巾、打氣Tee及單日入場門票一張。

Coleman現正在巴林比賽中。 資料圖片

Coleman巴林挑戰賽闖入16強

另外，Coleman在本月中的澳洲網球公開賽外圍賽第3圈打足3局下出局後，已馬不停蹄到巴林參加挑戰賽，他周二已在首圈以6:3、6:2擊敗英籍球手Ryan Peniston，周四將出戰16強比賽。

