Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳網｜女單連環爆冷 莉芭堅娜 佩古娜「下剋上」強勢闖四強

即時體育
更新時間：15:09 2026-01-28 HKT
發佈時間：15:09 2026-01-28 HKT

澳網女單八強戰周三上演兩場「下剋上」好戲，佩古娜（Jessica Pegula）以（6：2 、7：6(1) ）勝安妮絲莫娃（Amanda Anisimova）和莉芭堅娜（Elena Rybakina）以（7：5、6：1 ）勝施維雅迪（Iga Swiatek）  兩場均以直落兩盤、比分懸殊的強勢表現，淘汰更高排名對手，晉級四強。

世界排名第五的莉芭堅娜面對世界排名第二施維雅迪，首盤即展開激烈拉鋸。雙方互破發球局後戰至5:5，莉芭堅娜在關鍵第十一局連轟兩記Ace，再以反手制勝分取得突破，最終以7:5先拔頭籌。次盤她完全主導比賽，憑藉強勁發球與底線火力連續破發，以6:1輕鬆取勝，僅用95分鐘便終結施維雅迪。 此波蘭球手雖有4次法網與美網及溫網各1次的6次大滿貫，但始終缺一個澳網大滿貫，與網球四大滿貫無緣  。賽後她表示會改進自己，對明年充滿信心：「 也許明年我就能擁有它了。」 

另一場「美國內戰」，世界排名第六的佩古娜亦展現壓制性表現。面對世界排名高兩位的老鄉安妮絲莫娃，佩古娜首盤兩度破發，僅用30分鐘以6:2拿下。第二盤雖一度被對手破發領先，但她在關鍵時刻穩住陣腳，最終透過搶七以7：6（7：1）鎖定勝局。莉芭堅娜將與佩古娜在準決賽相遇，這場「下剋上雙雄」對決，勝者將晉級澳網決賽。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
陳家珮逆線行車 建制人士發起聯署要求辭職 促李慧琼「行使權力」︱Kelly Online
政情
3小時前
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
00後小情侶獲好心業主助上車 購葵涌低水屋苑2房 呎價1萬有找 即睇單位內部
樓市動向
21小時前
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
持大額假支票換$100億美元 西環銀行職員報警拘4人
突發
18小時前
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測易襯又舒服：做個健康地雷妹！限時買1送1+滿額即減
Dr. Kong厚底皮鞋Threads爆紅！網民實測舒服唔刮腳 全線賣斷貨 官方：努力加單中！
生活百科
21小時前
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
80年代處境劇台柱苦盡甘來 為養家餬口嘗盡人間冷暖 四代同堂安享晚年：唔要長命百二歲
影視圈
7小時前
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
31歲男創業搞「流動廁所」 凌晨4點開工 年收入3300萬 揚言AI無法取代生意
商業創科
2026-01-27 15:37 HKT
金價再破頂 大行睇6000美元 美匯急挫兼美軍演習刺激 歐洲最大資管「棄美換金」
金價再破頂 大行睇6000美元 美匯急挫兼美軍演習刺激 歐洲最大資管「棄美換金」
投資理財
5小時前
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
前霸道港姐冠軍19歲仔完勝爸爸 185cm擁超強基因不同凡響 因一事曾逼到有情緒病關係出現抗拒
影視圈
6小時前
04:13
星島申訴王 | 1米長鱷龜被棄元朗魚塘變「食魚巨獸」 專家勸勿當寵物養：幾乎無天敵！
申訴熱話
8小時前
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
千人斬女網紅 | 12小時「激戰1057男」爆紅 新挑戰突延期：怕不能走路
即時國際
22小時前