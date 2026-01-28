澳網｜女單連環爆冷 莉芭堅娜 佩古娜「下剋上」強勢闖四強

澳網女單八強戰周三上演兩場「下剋上」好戲，佩古娜（Jessica Pegula）以（6：2 、7：6(1) ）勝安妮絲莫娃（Amanda Anisimova）和莉芭堅娜（Elena Rybakina）以（7：5、6：1 ）勝施維雅迪（Iga Swiatek） 兩場均以直落兩盤、比分懸殊的強勢表現，淘汰更高排名對手，晉級四強。

世界排名第五的莉芭堅娜面對世界排名第二施維雅迪，首盤即展開激烈拉鋸。雙方互破發球局後戰至5:5，莉芭堅娜在關鍵第十一局連轟兩記Ace，再以反手制勝分取得突破，最終以7:5先拔頭籌。次盤她完全主導比賽，憑藉強勁發球與底線火力連續破發，以6:1輕鬆取勝，僅用95分鐘便終結施維雅迪。 此波蘭球手雖有4次法網與美網及溫網各1次的6次大滿貫，但始終缺一個澳網大滿貫，與網球四大滿貫無緣 。賽後她表示會改進自己，對明年充滿信心：「 也許明年我就能擁有它了。」

另一場「美國內戰」，世界排名第六的佩古娜亦展現壓制性表現。面對世界排名高兩位的老鄉安妮絲莫娃，佩古娜首盤兩度破發，僅用30分鐘以6:2拿下。第二盤雖一度被對手破發領先，但她在關鍵時刻穩住陣腳，最終透過搶七以7：6（7：1）鎖定勝局。莉芭堅娜將與佩古娜在準決賽相遇，這場「下剋上雙雄」對決，勝者將晉級澳網決賽。