Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

LCK CUP 2026香港｜LCK Cup決賽下月首落戶香港 SKT T1傳奇選手Bang現身與本地選手獻技

即時體育
更新時間：16:57 2026-01-27 HKT
發佈時間：16:57 2026-01-27 HKT

香港電競史再迎歷史里程碑，周二電子競技娛樂有限公司（CGA）在數碼港舉行發佈會，將與知名電子遊戲《英雄聯盟（LOL)》的頂級電競聯賽韓國冠軍聯賽(LCK)合作，將盃賽LCK CUP決賽首度離開韓國，帶到香港啟德體藝館舉辦，再度掀起香港電競狂熱。

CGA與LCK合作舉辦LCK Cup開幕式。攝影:魏國謙
CGA與LCK合作舉辦LCK Cup開幕式。攝影:魏國謙
SKT T1傳奇選手Bang。攝影:魏國謙
SKT T1傳奇選手Bang。攝影:魏國謙
LCK賽區秘書長Aidan Lee。攝影:魏國謙
LCK賽區秘書長Aidan Lee。攝影:魏國謙

香港成韓國LCK首度海外辦賽落戶點 

香港繼去年11月首度在亞洲博覽館舉辦首個具M+認證的電競賽事，《絕對武力2(CSGO2)》的「Blast Rivals Hong Kong」吸引過萬名觀眾到訪大獲成功。今再有電競賽事獲M+認證，CGA今日在數碼港舉行發佈會，宣佈與LOL具世界級頂尖實力的韓國聯賽LCK攜手合作首次海外舉行賽事，將今季盃賽LCK CUP帶到香港上演，賽事的冠亞軍更會代表聯賽出戰，全年首個國際級賽事全球先鋒賽（First Stand Tournament)意義十分重大。

發佈會中更邀請曾2度助韓國戰隊SKT T1(現為T1）奪得LOL最高榮耀全球總決賽冠軍的傳奇射手Bang(裴俊植）到場參與開幕式，並與同場曾效力香港戰隊FAK的香港選手MnM(王嘉駿）進行表演賽。

Bang現身與本地選手MnM進行表演賽。攝影:魏國謙
Bang現身與本地選手MnM進行表演賽。攝影:魏國謙
Bang曾2度助韓國戰隊SKT T1(現為T1）奪得LOL最高榮耀全球總決賽冠軍。攝影:魏國謙
Bang曾2度助韓國戰隊SKT T1(現為T1）奪得LOL最高榮耀全球總決賽冠軍。攝影:魏國謙
曾效力香港戰隊FAK的香港選手MnM(王嘉駿）。攝影:魏國謙
曾效力香港戰隊FAK的香港選手MnM(王嘉駿）。攝影:魏國謙

首度訪港的Bang也表示有聽過友人分享香港的食物很好吃，因此很期待能到處看看。而LCK賽區秘書長Aidan Lee發言表示感謝CGA香港各界促成今次合作，他也說：「我堅信今次比賽將會獲得成功，而今次的決賽亦將對全球電競界具開創性里程碑。」今次LCK cup決賽將會在2月28日至3月1日於啟德體藝館舉行，另外同場亦設粉絲區供購買官方周邊以及打卡。

中國香港電競總會主席、兼CGA行政總裁的周啟康。攝影:魏國謙
中國香港電競總會主席、兼CGA行政總裁的周啟康。攝影:魏國謙

盼用不同大型賽事帶動本土電競發展

香港自上年引入「Blast Rivals Hong Kong」後，今次再有LCK Cup這樣的頂級聯賽的盃賽決賽落戶香港，中國香港電競總會主席、兼CGA行政總裁的周啟康指出，自從上次做完CS的賽事後已收到不少電競比賽希望能落戶香港，因此也相信未來會有更多不同的賽事在香港舉辦，周啟康也提到希望能利用這些賽事能讓香港的電競氣氛變得更加好，他說：「都希望可以有唔同嘅大型賽事，令到香港氣氛更加好啦，從而其實慢慢可以點燃翻成個香港業界嘅氛圍啊氣氛啊，同埋我個人都希望睇下有冇機會，可以香港做到一個屬於自己嘅本地聯賽啊。 」

英雄聯盟電競聯賽是什麼？什麼是LCK？

英雄聯盟電競主要以聯賽式進行分為6大賽區，包括美洲的LTA、巴西的CBLOL、歐洲的LEC、中國內地的LPL、亞太區的LCP以及上述來自韓國的LCK，另外亦會分別有三個國際性賽事，包括上述提到的先鋒賽外也會有季中邀請賽（MSI）以及壓軸最高榮耀的全球總決賽，而由2025年起各賽區分為三個賽段去分別爭奪上述三個國際賽的名額，現在提到的LCK Cup則屬於第一賽段的比賽，之後第二和三賽段則分別爭奪MSI和世界賽的名額。

而LCK則被譽為LOL電競史上最成功的賽區，賽區戰隊十度勇奪世界賽冠軍，其中被列入LOL電競名人堂的傳奇中單Faker（李相赫）效力的T1更手握6冠，可見LCK賽區在LOL全球範圍中的統治力，而GenG、HLE等實力強勁的隊伍也有望能一同訪港，並在香港決出唯一的冠軍和兩個出戰先鋒賽的名額，值得一眾電競迷期待。

門票將於1月29日早上10:00-晚上8:00 PAYKOOL用戶優先發售，1月30日早上10:00在快達票公開發售。

 

記者/攝影:魏國謙

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
01:16
​​​​​​​Pizza-BOX全線結業！半年連執3間 高峰期擁14分店 網民：有啲唏噓
飲食
6小時前
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
00:26
天氣寒冷｜天文台料周五風勢頗大濕度90% 體感溫度或更低 2.1低見14°C
社會
6小時前
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
「情迷周潤發」金像影后面容大變  76歲慶生面色慘白難以認出  曾喪夫為事業甘願墮胎
影視圈
9小時前
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
前TVB綠葉王鏡頭前失控灑淚 憶述辭職遭前無綫高層斥衝動 曾被指「為錢回巢」：怕失表演熱誠
影視圈
2026-01-25 09:00 HKT
曾國衞因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
曾國衞免職｜因健康理由辭任局長 前列腺癌指數高於多少恐中招？小便現4徵兆須留神
保健養生
7小時前
曾國衞以健康理由辭任局長 有更多官員離任？李家超：傳聞不正確、不攻自破 無計劃再換司局長
02:20
曾國衞前列腺癌指數高辭任局長 更多官員離任？李家超：傳聞不正確 無計劃再換司局長
政情
9小時前
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
巴士安全帶新例變「姻緣帶」？港女被鄰座阿叔扣錯安全帶 網民爆笑獻策：互相緊扣！｜Juicy叮
時事熱話
8小時前
一道木門$18,000！屯門公屋驚現「天價」裝修報價單 網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
屯門公屋驚現「天價」裝修報價單：一道木門$18,000！網民踢爆「魔鬼細節」：擺明當你水魚｜Juicy叮
時事熱話
4小時前
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
長者餅店優惠2026｜7大連鎖店樂悠咭/長者咭折扣 麵包、蛋糕、傳統禮餅低至9折 美心西餅/A-1 Bakery/聖安娜
飲食
2026-01-25 10:00 HKT
鍾柔美男女關係複雜 《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果 絕密校園生活揭秘
鍾柔美男女關係複雜  《東周刊》獨家直擊騷玉腿餵生果  絕密校園生活揭秘
即時娛樂
8小時前