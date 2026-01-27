澳網│莎芭蘭卡派蛋橫掃18歲美國新星 強勢躋身女單4強

Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

即時體育
更新時間：14:33 2026-01-27 HKT
力爭澳洲網球公開賽女單三連霸的莎芭蘭卡(Aryna Sabalenka)，周二於8強賽再次展示其「不可撼動」的統治級表現。面對18歲的美國超新星伊娃祖域絲(Iva Jovic)毫不留情面，在墨爾本的酷熱天氣下火力全開，最終僅花1小時28分鐘，便以6:3、6:0直落兩盤取勝，連續四年躋身準決賽。

開出「再見Ace」完結比賽的莎芭蘭卡。美聯社
開出「再見Ace」完結比賽

首盤莎芭蘭卡迅速入局，憑藉強力發球及侵略性十足的底線抽擊，早早破發取得領先。儘管伊娃祖域絲在盤末力圖反撲，一度獲得3個破發分，但莎芭蘭卡頂住壓力，連取5分保發，以6:3先下一城。次盤戰況更一面倒，莎芭蘭卡完全主導節奏，跨盤連取9局，最終更在決勝分開出「再見Ace」，6:0「派蛋」終結比賽，盡顯王者霸氣。

連續6個大滿貫躋身準決賽

她賽後仍高度評價伊娃祖域絲：「別只看比數，她打得太出色了，把我逼到更高水準。」連同今仗，莎芭蘭卡在新球季10連勝，並且一盤未失，並達成連續6項大滿貫賽事殺入準決賽的驚人成就。她將與美國的嘉露芙或烏克蘭好手絲維杜蓮娜的勝方爭入決賽，向個人第3座澳網女單錦標邁進。

力爭澳洲網球公開賽女單三連霸的莎芭蘭卡。法新社
18歲的美國超新星伊娃祖域絲(Iva Jovic)。法新社
