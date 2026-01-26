無懼WKF新賽規 「世一」劉慕裳歡迎「突破極限」

"為全新的開始與打破極限乾杯"

2026年第一站WKF超聯即獲得金牌。Grace 社交媒體圖

世界空手道「形」「世一」劉慕裳（Grace）周日以壓倒性姿態奪得2026年第一站WKF 超級聯賽（伊斯坦堡站）的后冠，這不但是她在近10個月內連續第7個錦標，更重要是在WKF（世界空聯）新賽例下獲得首勝，她賽後也說：「WKF的新賽規加添很多不穩定性，我同團隊勇於挑戰，將自己推向極限。」

Grace首次穿著「金邊袍」參加新一個賽季的第一站比賽。WKF圖

WKF在新賽季定下新的賽規，在男、女子「形」方面，改變包括裁判不再顯示分數，改以舉旗投票多寡決定勝負方，在表演上，禁止選手藉擊打地板、身體或衣物以達某程效果，評判會就選手的技術表現（包括氣合，即喊聲等）及體能表現（包括速度、力量等）作出判斷。

Grace在今次伊斯坦堡第一站超聯賽，由小組3場到淘汰賽3場（由8強開始），全部以7:0給零封對手，包括決賽的老對手、日本「世二」尾野真步，Grace跟她在決賽同用「北谷屋良公相君」，但Grace獲裁判一致性投她一票，結果以7:0大勝奪冠。

Grace表示：「好開心在2026年新一季的開始第一場就奪得冠軍，在賽前也曾為新的賽規感到很多不穩定性，但同時亦感到新的轉變有助選手們將我們的極限推得更高；好感謝神一直帶領我的路，亦為全新的開始與打破極限乾杯！」

這亦是Grace第一次穿著代表「年終總冠軍」的「金邊袍」比賽，她不忘多謝自己的團隊（包括在西班牙跟她一同訓練的導師前世界第一兼東京奧運金牌得主珊齊絲（Sandra Sanchez））說：「我有今日的成就，主要多謝團隊給我的愛及支持，才令我們達成目標。」

2026年除了餘下3站WKF超聯外，還有6月中在印尼舉行的亞洲錦標賽（Grace去年已達成「三連冠」）及9月名古屋亞運會，力爭個人首面亞運金牌。

記者：徐嘉華