田徑｜同場的陳子輝及何鉅宏齊齊刷新男子撐竿跳U18紀錄
更新時間：17:35 2026-01-26 HKT
發佈時間：17:35 2026-01-26 HKT
一周前才在渣打馬拉松以32分33秒取得10公里跑「男子青年組」冠軍，19歲的中大生鍾德澤周日在灣仔運動場舉行的香港季前田徑測試賽暨接力嘉年華2026的男子10000米，以31分36秒47奪冠兼打破謝俊賢保持了5年的香港U20紀錄。
主項5000及10000米的鍾德澤曾於去年在香港舉行的東亞U20田徑錦標賽中取得5000米的銅牌，今次輪到在10000米發威，他周日跑出的時間足足比謝俊賢於2020年跑出的舊紀錄快超過22秒（舊紀錄是31分59秒01），亞軍是周浩朗（31分41秒26）、季軍是鄭文皓（32分18秒92）。
陳子輝、林政宏齊齊刷新U18男子撐竿跳紀錄
除了鍾德澤外，男子公開組撐竿跳亦有二人刷新U18紀錄，他們是雙季軍的陳子輝及林政宏，他們齊齊以3米刷新何鉅海及林政宏自己於去年做出的2米7紀錄，冠、亞軍分別是練鈞昊（3米55）及黎軒佑（3米20）。
男、女子100米跑的冠軍分別由古綽峰（10秒61）及梁筠宜（11秒91）奪得，古綽峰休息一天後，在周日的200米跑以21秒24奪冠，成「雙冠王」，女子200米跑冠軍是跑出24秒50的邱蒨庭。
記者：徐嘉華
