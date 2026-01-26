澳網｜國家隊王欣瑜0：2敗四號種子安妮絲莫娃 十六強止步創個人最佳戰績
更新時間：14:48 2026-01-26 HKT
發佈時間：14:48 2026-01-26 HKT
發佈時間：14:48 2026-01-26 HKT
2026年澳洲網球公開賽女單十六強賽事今日上演國家隊「金花」王欣瑜挑戰四號種子、美國名將安妮絲莫娃（Amanda Anisimova）。雙方鏖戰近102分鐘，王欣瑜力戰下以直落兩盤6：7（4：7）、4：6惜敗，無緣晉級八強。儘管止步十六強，王欣瑜已創下個人澳網最佳戰績，為中國軍團本屆單打征程畫上句點。
此役為兩人生涯首次交鋒。首盤戰況膠著，前十二局雙方互保發球局，其中王欣瑜更兩度送出「Love Game」保發，局分緊咬至6：6。進入搶七決勝，安妮絲莫娃提升狀態連轟致勝分，最終以小分7：4先拔頭籌。
次盤雙方開局即互破發球局。安妮絲莫娃於第三局再度破發後，王欣瑜申請醫療暫停，成為比賽轉捩點。重返賽場後，安妮絲莫娃很快打出一個「Love Game」 保發，3：1領先，之後雙方再無破發，互保發球局。最終安妮絲莫娃用一球「 ACE」 保住了自己的發球局，以6：4拿下第二盤 。王欣瑜0：2不敵安妮絲莫娃，無緣澳網女單8強。 雖然王欣瑜未能更進一步，但其即時世界排名將從原來的第46位躍升至第33位，刷新個人新高。隨著王欣瑜出局，本屆澳網單打賽事的中國選手已全數結束征程。
