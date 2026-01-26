香港分齡劍擊賽｜15歲男拔生黃柏耀周日決賽一劍飲恨 望下月亞少顯身價

香港分齡劍擊錦標賽的男、女子重劍比賽周日假坑口體育館舉行，每個賽項都有超過30人參加，一個月前才滿15歲的拔萃男書院中三生黃柏耀上月於香港公開錦標賽一鳴驚人奪亞後成今仗焦點，這位受「劍神」張家朗東京奧運奪金後啟發自己認真投入打劍，周日在「少年組」決賽只差一劍屈居亞軍，他將緊記今仗經歷，在下月20-27號印尼雅加達亞青賽（少年組別）處子之戰爭取踏上頒獎台。

身高1米90的黃柏耀4強驚險過關後大喊出來。徐嘉華攝

分齡賽男重少年組4強，黃柏耀（右）第一次擊敗徐啓哲（左）。徐嘉華攝

徐嘉華攝

四強險勝後激動叫喊

年紀輕輕已身高1米90的黃柏耀憑著本月兩站青少年世界盃都奪得「少年組」個人賽金牌（包括巴林站及瑞士站）後，現時位列FIE少年組世界第2位，周日他參加了「青年組」及「少年組」比賽，在少年組的小組賽5戰5勝、總排名第一直入正賽16強。他過關斬將到4強對香港少年組排名第一的徐啓哲，雙方打至「決一劍」，高大的黃柏耀把握時機險勝後激動得聲嘶力竭地喊叫出來；到決賽對陳俊曦，柏耀大部份時間處於落後情況，在第3節曾由5:10反超11:10，展現不放棄精神，但臨完場前被對手追和，進入加時1分鐘「決一勝負」，柏耀在力氣稍遜下以一分之微的11:12見負，屈居亞軍。

黃柏耀。徐嘉華攝

本月四份三時間在海外比賽集訓

柏耀賽後特別提到4強一劍勝徐啓哲時表示：「今個月超過20多天都在海外比賽（包括瑞士青少年世界盃，緊接匈牙利集訓，然後是巴林青少年世界盃），昨晚仍受時差影響加上賽前緊張，睡得不太好，4 強對一向好勁的徐啓晢，以往我都輸他，今日終於贏到他感覺好開心。」

男重「少年組」決賽，黃柏耀（左）以一分不敵陳俊曦（右）。徐嘉華攝

黃柏耀決賽跟冠軍只差一分，賽後顯得很失望。徐嘉華攝

談到決賽驚險重重，柏耀表示：「到決賽時，可能我打完4強就緊接決賽，感覺有點攰，主要是初賽落後太多分，否則這場決賽我是有把握可以取勝，回去要好好檢討，跟冠軍只差少少，真的有點可惜。」去年6月夠分（6月香港U20錦標賽奪得季軍，是他第一次奪香港劍總比賽的獎牌）入到體院訓練的柏耀坦言訓練質素及對手都比以往好得多，亦感覺自己進步較快。

自己第一個亞少 望爭獎牌

現距離他第一個亞青賽（少年組比賽）約一個月，柏耀期望爭到獎牌，他說：「我感覺自己有能力拿到獎牌，看臨場發揮，始終第一次打亞少，多少也會有壓力。」柏耀周日一日兩戰，他在「青年組」比賽8強以10:15 不敵最終銀牌的何預灃。

受到張家朗東奧奪金啟發

黃柏耀由幼稚園開始學劍，開始時是打花劍，後來轉打重劍，原本到2020年疫情爆發時已少訓練，後來見到張家朗在2021年東京奧運奪金時受到啟發，他說：「當時我參加了學校的興趣班再次重拾劍擊到現在，轉個一些劍會，感覺近一年半自己有明顯的進步，暫時所得的成績都比預期好。」柏耀在今仗亦深深感受到自己體能仍有待進步。

以下是各劍種的決賽成績：

男重

（青年組）

決賽：黃至皓* 15:11 勝何承灃*

男子「青年組」：黃至皓（右）勝何承灃（左）。徐嘉華攝

男子「青年組」，冠軍是黃至皓（左二）、亞軍是何承灃（左一）。徐嘉華攝

（少年組）

決賽：陳俊曦 12:11 勝黃柏耀*

身高1米90的黃柏耀（右一）比同齡的劍手都要高出一個頭，男重「少年組」冠軍是陳俊曦（左二）。徐嘉華攝

女重

（青年組）

決賽：吳琬琳* 15:5 勝吳海諦*

女重「青年組」：吳琬琳（右）勝吳海諦（左）。徐嘉華攝

女重「青年組」頒奬：冠軍：吳琬琳（左二）、亞軍：吳海諦（左一）。徐嘉華攝

徐嘉華攝

（少年組）

決賽：李懿穎* 15:8 勝鄧詩雅*

女重「少年組」決賽，李懿穎（右）勝鄧詩雅（左）。徐嘉華攝

女子「少年組」頒獎禮：冠軍是李懿穎（左一）、亞軍是鄧詩雅（右一）。徐嘉華攝

*為有份參加2月20日起的雅加達亞洲青少年劍擊錦標賽



記者/攝影：徐嘉華