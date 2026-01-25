Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

空手道｜劉慕裳2026完美開局 身披「金邊袍」全勝零封奪金

即時體育
更新時間：17:29 2026-01-25 HKT
發佈時間：17:29 2026-01-25 HKT

應屆世界冠軍兼「世一」劉慕裳（Grace）在新的一年有個強勢開始！她周日在WKF世界一級空手道超級聯賽（K1）伊斯坦堡第一站即以不失一局奪冠！34歲的Grace由小組開始，到淘汰賽圈的8強到決賽（對日本尾野真步），全部以壓倒勝的7:0取得勝利，為2026年開一個好頭，亦為今年9月名古屋亞運會再次打下一支強心針。

2026年的賽季開始，WKF改用新制，包括由以往評判比分改為舉旗示意勝方誰屬。今站亦是Grace首次穿著「金邊袍」（代表年度總冠軍）出賽，她先在周五的小組賽先後擊敗比利時、法國及意大利對手，全部以7:0取勝入8強淘汰賽，並全部面對日本選手包括8強對Azuki Awatani、4強對中路陽沙未及決賽對宿敵尾野真步，亦是壓倒性7:0勝出。

記者：徐嘉華

應屆世界冠軍兼「世一」劉慕裳（Grace）強勢開啟2026賽季，周日（11日）在WKF世界一級空手道超級聯賽（K1）伊斯坦堡站以不失一局姿態奪金。劉慕裳社交媒體圖片
應屆世界冠軍兼「世一」劉慕裳（Grace）強勢開啟2026賽季，周日（11日）在WKF世界一級空手道超級聯賽（K1）伊斯坦堡站以不失一局姿態奪金。劉慕裳社交媒體圖片
這次賽事亦是劉慕裳首次身披代表年度總冠軍的「金邊袍」出戰。劉慕裳社交媒體相片
這次賽事亦是劉慕裳首次身披代表年度總冠軍的「金邊袍」出戰。劉慕裳社交媒體相片

