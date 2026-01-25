澳網｜艾卡拉斯闖男單8強 改寫名宿波格碧加紀錄

世界排名第一的西班牙「金童」艾卡拉斯（Carlos Alcaraz），周日在澳洲網球公開賽男單16強以7:6(8:6)、6:4、7:5直落三盤淘汰美國的保羅（Tommy Paul），連續三年闖入澳網八強，並超越名宿波格和碧加共同保持的紀錄。賽後，艾卡拉斯滿意自己新發球動作的作用，形容其為現時的「重要武器」。

超越名宿紀錄劍指生涯全滿貫

艾卡拉斯贏波之後，於23歲之齡前第14次闖入大滿貫八強，超越了名宿波格（BjornBorg）和碧加（BorisBecker）的紀錄。至今，這位西班牙新星已手握六座大滿貫冠軍，唯獨未曾在墨爾本公園捧盃。去年他在八強戰中憾負祖高域，今年他將力求突破，首次闖進澳網四強，繼續向著成為史上最年輕「生涯全滿貫」得主的目標進發。

發球改造致勝關鍵

今仗面對去年四強份子19種子保羅，艾卡拉斯在開局稍顯慢熱，首盤一度落後，最終要戰至決勝局才驚險拿下。然而，隨著比賽深入，他新改造的發球技術開始發揮威力。在後兩盤，他未曾讓對手拿到任何破發點，發球局穩如泰山。全場比賽，艾卡拉斯的一發成功率高達70%，贏得當中79%的分數，並且沒有出現任何雙發失誤，數據相當亮眼。

這位六項大滿貫冠軍賽後坦言，對自己發球的進步感到驚訝：「發球是我長時間以來一直努力改進的環節。我很高興看到發球的進步，並能保持很高的成功率。」他更透露，每盤結束後都會查看螢幕上的數據，力求提升表現。

開玩笑回應「抄襲」祖高域

艾卡拉斯近期將發球動作改得更為簡潔，這個改變被眼利的球迷和媒體發現，其動作與他的主要對手、十屆澳網冠軍祖高域（NovakDjokovic）有驚人相似之處。祖高域早前更開玩笑稱，要就「版權問題」跟艾卡拉斯談談。當被問及此事時，艾卡拉斯也幽默地回應，笑稱自己手機裏有祖高域的訊息，說他「需要付錢」。