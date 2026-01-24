賽馬會運動＋｜高球陳芷澄三月展開次巡賽 支持師妹劉弦轉打職業

賽馬會「運動＋」精英運動員社區計劃活動周六假荃灣D. Park舉行，4位體院精英運動員包括男子花劍「世一」蔡俊彥（Ryan）、2位Tiffany（跳遠俞雅欣及高爾夫球陳芷澄）及殘疾羽毛球運動員王鎮炎跟市民近距離玩遊戲互動，2位女將不約而同談到今年9月名古屋亞運會，尤其是正在養傷中的俞雅欣，認為亞運這目標令她更有「動力」及「力量」去克服傷患，預計最快5月香港田徑錦標賽可以「復出」。

俞雅欣（右）及陳芷澄（左）一同出席運動＋的活動。徐嘉華攝

活動中重播俞雅欣於杭州亞運會破港績奪銅的片段。徐嘉華攝

俞雅欣於去年11月的粵港澳全運會跳遠項目，她本以總排名第3躋身入決賽，可惜在決賽不慎令右小腿後肌跟腱撕裂，一直養傷至今，她昨出席活動時大派定心丸說：「斷裂的跟腱已癒合了，過去一段時間慢慢在雙腿上加些重量，後日（26號，星期一）可以開始落地慢跑，希望2月中開始短途慢跑，約3月回到英國練習時，可以開始著釘鞋跑，第一場比賽是香港錦標賽。」

4位精英運動員包括男花「世一」蔡俊彥（左起）、高球陳芷澄、跳遠俞雅欣及殘疾羽球王鎮炎到荃灣出席賽馬會「運動＋」活動。徐嘉華攝

雅欣於2023年12月開始跟隨教練陳慧賢（Animo）到英國訓練，今日的活動中也有播放Tiffany在2023年杭州亞運刷新自己保持的香港紀錄的6米50奪得銅牌的片斷，她坦言沒預過會播出來：「今日沒想過會播杭州亞運奪銅的片斷，今年適逢亞運，確實是我今年最重要的目標，亦因為這樣，令我的康復不會像無了期，而是有一個大比賽等著我快點康復，推動我更積極去面對這次傷患。」Tiffany表示這次傷患令她更懂得去注意自己身體各部位的反應，避免再出現受傷機會。

俞雅欣逐一為粉絲簽名。徐嘉華攝

雅近曾於2023年亞運奪銅後參加過賽馬會「運動＋」活動，事隔2年多再次現身這活動，她說今次來得更特別，跟小朋友的互動來得更多，十分享受跟小朋友一齊摸索不同運動項目的樂趣。

陳芷澄（右二)在活動上教握桿姿勢。徐嘉華攝

陳芷澄3月初展開次巡賽及亞巡賽 已為2028奧運爭分部署

另一位Tiffany陳芷澄曾為香港高爾夫球界創造過無數「第一次」，包括第一位獲得奧運參賽資格，第一位取得LPGA女子職業高球巡迴賽的「全卡」，現仍擁有LPGA「半卡」的她今年3月初將在美國展開新一個賽季的次巡賽（Epson Tour），期望今季爭回「全卡」外，亦希望在9月名古屋亞運會再次代表香港出戰個人賽及團體賽。

聖誕期間回到拉斯維加斯跟教練Chris Mayson 練習，為新一個賽季作最好的技戰術練習，芷澄說：「跟回舊教練後，我的動作及技術差不多返回以前最佳時期的八、九成水準，現只等比3月初次巡賽開始時去看看成績如何，總的來說，我對2026年的期望是高的。」

陳芷澄跟王鎮炎組成一組參加活動。徐嘉華攝

除了在意取回「全卡」及亞運會外，芷澄已為2028年洛杉磯奧運會的資格作出部署，她說：「我想搏洛杉磯奧運的資格，所以未來一年半會多留在亞洲比賽，希望爭取更多奧運積分。」芷澄預計4月會藉次巡賽的空檔期飛回亞洲包括台灣打亞巡賽。

支持小師妹劉弦棄大學轉職業

對於小師妹劉弦計劃暫擱置美國西北大學學業，提早轉做職業高球手，芷澄也有聽說過，亦十分支持師妹的決定，她說：「我相信她有能力打到職業，我相信她有這抉擇，是有信心可以做得好，趁年青轉職業有它的優勢，包括可應付艱辛的訓練，大家遲一點再讀也可以，我十分樂意可以給予她職業的意見。」

記者/攝影：徐嘉華