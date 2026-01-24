劍擊｜蔡俊彥再跟意籍教練打賭 今次唔玩染髮 玩另一樣

男花「世一」蔡俊彥（Ryan）周六到荃灣出席賽馬會「運動＋」精英運動員社區計劃活動，跟市民近距離互動，對於2周後的意大利都靈大獎賽，Ryan透露有一個明確的目標：「我年年在都靈站都打得不好，但今年我想在意大利爭取一面獎牌送給我的意籍教練（指意籍的Maurizio Zomparelli）。」

4位精英運動員包括男花「世一」蔡俊彥（右起）、跳遠俞雅欣、高球陳芷澄及殘疾羽球王鎮炎到荃灣出席賽馬會「運動＋」活動。徐嘉華攝

徐嘉華攝

徐嘉華攝

上季末大爆發的Ryan來到新一季（2025-2026年度）持續凌厲氣勢，在已完成的3站FIE世巡賽中，已奪一金一銀（包括本月初的巴黎世界盃銀牌），對於以往在都靈站最佳是32強止步，他說：「相對於現在，以往的技術跟心態都不穩定，我想以平常心去爭一爭（獎牌）。」

Ryan在台上跟小朋友一齊玩羽毛球遊戲。徐嘉華攝

Ryan教大家打劍的弓步。徐嘉華攝

四位運動員在台上分享自己全運會的心路歷程。徐嘉華攝

徐嘉華攝

Ryan在都靈站最佳成績是32強止步

去年曾跟Maurizio以染粉紅髮作為贏比賽的賭注，Ryan笑說現改為減少他最不想做的體能訓練：「我一向都不鍾意做Gym，上月日本站前我因為生病減至兩、三星期只做一次Gym，我再跟Maurizio打賭，若日本站有好成績就不做Gym（Ryan日本奪金），最終改為兩、三星期一次Gym。」Ryan結果在本月初的巴黎站又奪銀，現時Gym的時數再獲減免，他提醒大家這是因人而異，不鼓勵大家跟他一樣。

有不少精絲排隊跟Ryan合照及簽名。徐嘉華攝

Ryan跟粉絲合照。徐嘉華攝

徐嘉華攝

Ryan在活動後吸引不少粉絲排長龍跟他合照及索取他的簽名，對於參加賽馬會「運動＋」精英運動員社區計劃活動，他表示十分開心可以跟市民近距離互動，在活動上他除了在台上分享自己的劍擊心路歷程，還跟小朋友玩遊戲，亦在台上示範他最拿手的劍擊弓步等等，他說：「我十分享受出席這種跟市民互動的活動，今日有不少打候的小朋友，好希望鼓勵到他們要相信自己，未來一定會打得比我更叻。」

記者/攝影：徐嘉華