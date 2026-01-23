國家隊派124人戰米蘭冬奧 谷愛凌、蘇翊鳴領銜

2026米蘭冬季奧運會將於2月6日開幕，國家隊將派出124位運動員參賽，創下中國參加境外冬奧會人數新高。中國國家體育總局冬季運動管理中心昨日公布運動員名單，由自由式名將谷愛凌、單板跳台好手蘇翊鳴領銜。

124人出戰創境外冬奧人數最多

中國代表團將派出境外冬奧會最多的124位運動員到意大利米蘭參賽，領軍人物是女將谷愛凌。這名在去屆北京冬奧取得2金1銀的22歲好手，將會在自由式滑雪女子U型場地和大跳台力爭衛冕，同時亦會參加坡面障礙技巧。而上賽季世界盃總冠軍李方慧是自由式滑雪女子U型場地另一位爭金希望，為國家隊構成雙保險。

谷愛凌、蘇翊鳴以衛冕身份參賽

至於4年前在北京冬奧男子單板滑雪大跳台奪金一鳴驚人的蘇翊鳴，力爭在此項目冧莊，並會參加單板坡面障礙技巧。短道速滑方面，國家隊將派出5男5女，女隊由名將范可新領銜，還有公俐、張楚桐、王欣然和楊婧茹；男隊選手則有孫龍、劉少昂、林孝埈、張柏浩和李文龍。