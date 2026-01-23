澳網｜大坂直美不合時宜「加油」惹火索絲蒂亞 賽後冷對握手 場邊對話掀熱議

日本名將大坂直美週三在澳網女單64強，激戰三盤力挫羅馬尼亞好手索絲蒂亞（Sorana Cirstea） 晉級，但賽後雙方網前握手時氣氛冰冷，索絲蒂亞僅輕觸手後即轉身離去，更回頭與大坂以不甚友善的語氣交談數秒，引發場邊觀眾議論。

這場比賽是35歲的索絲蒂亞生涯最後一場澳網賽事。戰情緊湊之際，大坂數度在關鍵得分後高喊「Come on！」為自己打氣，卻逐漸引來索絲蒂亞不滿。第3盤第4局，索絲蒂亞發球失誤後聞得對手喊聲，隨即向主審投訴，質疑此舉是否合宜。此後她狀態明顯波動，遭破發之際，現場更響起大坂更響亮的激勵呼聲。兩屆澳網冠軍得主大坂直美以6：3、4：6、6：2取勝索絲迪亞 ，報卻2015年溫網外圍賽落敗之仇。賽後雙方於網前握手時氣氛冰冷，科絲蒂亞僅短暫觸碰後便轉身離去，隨後更回頭與大坂直美宿不太友善方式對話。

大坂賽後致歉無意挑釁 索絲迪亞淡化衝突

賽後場邊訪問中，大坂主動提及事件：「顯然她對很多次聲 『加油』感到很生氣。她是一位很棒的球員。我想這應該是她最後一次參加澳網公開賽了，所以我很遺憾她為此生氣。 」 大坂隨後在記者會上為自己場邊言論致歉：「我猜她當時情緒非常激動。我也想道歉。我覺得我在球場上說的頭幾句話不太尊重人。我不喜歡不尊重別人。我不是那種人。」她解釋喊聲純屬自我激勵，絕非干擾對手。

索絲蒂亞於記者會上則淡化衝突，強調告別戰意義重大：「不是大事。只是兩個徵戰多年的球員之間短短五秒鐘的交流。這件事就留在我們自己心裡吧。 」而大坂直美將在下圈迎戰世界排名第168的澳洲外卡球員Maddison Inglis，爭奪16強席位。