桌球│肖國棟、吳宜澤、趙心童兩日內轟3桿147 同一賽事造出成佳話│有片

更新時間：13:44 2026-01-23 HKT
一連兩日在英國萊斯特舉行的桌球冠軍聯賽第6組周四完成，3名中國選手肖國棟、吳宜澤和趙心童在2日的比賽中各打出單桿147滿分，成為一時佳話。當中趙心童周四在第6組附加賽準決賽3:0擊敗積克鍾斯的滿分桿，不單是他職業生涯首桿147度，而且全程僅耗時7分07秒，是桌球史上第7快，放眼亞洲就是歷來最快，名留青史。

肖國棟小組首場首局即打出滿分

桌球冠軍聯賽第6組於周三(21日)和周四(22日)在英國萊斯特舉行，7位參賽球手先進行小組循環賽，成績最好的4人晉級附加賽準決賽，勝方再在決賽爭冠，所有比賽都是5局3勝制。7位球手有4人來自中國，肖國棟、吳宜澤、趙心童和張安達。肖國棟在小組第一場對戰英格蘭的連尼斯時，首局就火力全開打出單桿147滿分，是其職業生涯第3桿滿分，可惜最終未能贏出比賽，以2:3見負。

肖國棟在小組首場即打出滿分。美聯社
只剩黑波，肖國棟就可以取得生涯第3個147滿分。影片截圖
肖國棟順利打入黑波，完成147滿分。影片截圖
吳宜澤打出職業生涯首桿147

而吳宜澤在小組第2輪同樣打出單桿滿分，對手恰巧又是連尼斯。雙方在首兩局各勝一局，到第3局吳宜澤全面進入狀態，冷靜地收錄個人職業生涯首桿147，之後一局又打出單桿98分，以3:1取勝。兩位國家好手同一天先後打出滿分已經相當難打，趙心童周四在附加賽準決賽面對威爾斯球手積克鍾斯，又錄得單桿147滿分，並順利贏3:0入決賽，締造3位國家球手在同一賽事接連轟出147滿分的佳話。

趙心童147滿分亞洲最快

世界排名11位的趙心童不僅取得個人生涯首個147分，他全程僅花7分07秒，是桌球歷史上238桿滿分中第7快，並刷新亞洲球手的147滿分用時最快紀錄。賽事方面，趙心童在準決賽淘汰積克鍾斯後，與吳宜澤在決賽相遇，後者最終在這場國手內戰中贏3:1，成為球冠軍聯賽第6組冠軍。

