羽毛球｜吳英倫印尼站止步16強 下周泰國站首圈挑戰駱建佑

即時體育
更新時間：22:31 2026-01-22 HKT
發佈時間：22:31 2026-01-22 HKT

世界排名42的香港羽毛球男單代表吳英倫（Jason）周四在印尼大師賽未能延續勝仗，在33分鐘的比賽中，以10:21、11:21不敵「印度一哥」、世界排12的Lakshya Sen，止步16強，下周超級300的泰國大師賽首圈將挑戰新加坡前世界冠軍駱建佑。

吳英倫馬不停蹄，下周到泰國參加超級300的比賽。資料圖片
吳英倫馬不停蹄，下周到泰國參加超級300的比賽。資料圖片
資料圖片
資料圖片

年僅21歲的Jason 2 個月前在印度超級300的比賽奪冠，取得個人羽球生涯首個世巡賽冠軍，他也說是「人生中其中最大突破」，來到今仗佔半個主場之利（父母是印尼華僑）的超級500印尼大師賽，Jason首圈反勝中華台北的蘇力揚後，不足24小時戰次圈，似乎力不從心負Lakshya ，現寄望下周泰國站能打出驚喜。


另外，女雙楊霈霖夥首次夥拍曾曉昕於周四出戰16強，在48分鐘力戰下，以 17:21、18:21不敵東道主印尼組合Lanny Tria Mayasari及Apriyani Rahayu，無緣更進一步。


記者：徐嘉華

