澳網│祖高域取生涯第399場大滿貫勝仗 淘汰外圍賽黑馬入男單32強

周四(22日)澳洲網球公開賽男單次圈，塞爾維亞好手祖高域(Novak Djokovic)直落3盤橫掃外圍賽選手馬斯拉利(Francesco Maestrelli)，順利躋身32強。而今場是這名38歲老將歷來第399場大滿貫勝仗，距離400勝的里程碑只差一場。

第18次躋身澳網男單32強

祖高域首次對戰世界排名141位的意大利球手馬斯拉利，他在首盤第2局已率先完成破發，取得3:0的開局，之後保持優勢先贏6:3。這名曾10次奪得澳網男單冠軍的好手，第2盤立即連破帶保領先2:0，到第7局再次破發成功，以6:2再下一城。決勝盤，祖高域在第3、第5和第7局均破發，再贏6:2，直落3盤橫掃從外圍賽躋身正賽的馬斯拉利，第18次躋身澳網男單32強。

下輪取勝將收錄雙里程碑

而今場是祖高域第101場澳網勝利，以及第399場大滿貫勝仗。此子下輪將會對淘汰商竣程的荷蘭球手雲迪辛舒路普，就會收錄個人第400場大滿貫勝仗收錄里程碑，並追平費達拿保持的澳網102勝紀錄。