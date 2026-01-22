Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳網│祖高域取生涯第399場大滿貫勝仗 淘汰外圍賽黑馬入男單32強

即時體育
更新時間：17:00 2026-01-22 HKT
發佈時間：17:00 2026-01-22 HKT

周四(22日)澳洲網球公開賽男單次圈，塞爾維亞好手祖高域(Novak Djokovic)直落3盤橫掃外圍賽選手馬斯拉利(Francesco Maestrelli)，順利躋身32強。而今場是這名38歲老將歷來第399場大滿貫勝仗，距離400勝的里程碑只差一場。

第18次躋身澳網男單32強

祖高域首次對戰世界排名141位的意大利球手馬斯拉利，他在首盤第2局已率先完成破發，取得3:0的開局，之後保持優勢先贏6:3。這名曾10次奪得澳網男單冠軍的好手，第2盤立即連破帶保領先2:0，到第7局再次破發成功，以6:2再下一城。決勝盤，祖高域在第3、第5和第7局均破發，再贏6:2，直落3盤橫掃從外圍賽躋身正賽的馬斯拉利，第18次躋身澳網男單32強。

下輪取勝將收錄雙里程碑

而今場是祖高域第101場澳網勝利，以及第399場大滿貫勝仗。此子下輪將會對淘汰商竣程的荷蘭球手雲迪辛舒路普，就會收錄個人第400場大滿貫勝仗收錄里程碑，並追平費達拿保持的澳網102勝紀錄。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
01:22
大棋盤即時點評｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
政情
4小時前
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
11小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
5小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
6小時前
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
00:34
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
21小時前
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
前萬事達卡高層轉行送外賣 每周收入僅數百元 揭中年失業悲歌「經驗讓我學會謙卑」
投資理財
4小時前
教育及職業博覽2026 掌握未來發展趨勢 開創夢想生涯路
活動資訊
2026-01-19 08:00 HKT
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
影視圈
4小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-21 14:20 HKT