澳網│王欣瑜淘汰前法網冠軍奧絲達賓高 生涯首入女單32強

周四(22日)澳洲網球公開賽女單次圈，國家好手王欣瑜對戰前法網冠軍奧絲達賓高，先輸一盤4:6下，連贏兩盤6:4，總盤數反勝2:1，生涯首次晉級澳網女單32強，寫下個人在此賽最佳成績。

首盤輸4:6下反勝為敗

世界排名46位的王欣瑜，今場挑戰排名高22位、澳網女單24號種子奧絲達賓高。兩人在首盤打成3:3之後，奧絲達賓高連破帶保領先至5:3，並以6:4先取一盤。第2盤，實力較佳的奧絲達賓高率先破網，幸好王欣瑜沒有自亂陣腳，立即回破追成1:1，兩人緊接又互相破發，打成2:2。奧絲達賓高其後連取2局以為要殺死比賽，但王欣瑜絕地反擊成功，連贏4局反勝6:4，盤數追和1:1。

王欣瑜首入澳網女單32強

比賽進入決勝盤，王欣瑜乘勢率先破發，奧絲達賓高立即還以顏色連破帶保反超前，但前者亦再次破發成功兼保持發球局，再領先3:2。這名樣貌甜美的24歲深圳姑娘之後保持優勢，再贏6:4，耗時2小時19分鐘後總盤數勝2:1，生涯首次晉級澳網女單32強。她在下一圈將會鬥13號種子路絲高娃。