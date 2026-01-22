Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

澳網│王欣瑜淘汰前法網冠軍奧絲達賓高 生涯首入女單32強

即時體育
更新時間：15:52 2026-01-22 HKT
發佈時間：15:52 2026-01-22 HKT

周四(22日)澳洲網球公開賽女單次圈，國家好手王欣瑜對戰前法網冠軍奧絲達賓高，先輸一盤4:6下，連贏兩盤6:4，總盤數反勝2:1，生涯首次晉級澳網女單32強，寫下個人在此賽最佳成績。

首盤輸4:6下反勝為敗

世界排名46位的王欣瑜，今場挑戰排名高22位、澳網女單24號種子奧絲達賓高。兩人在首盤打成3:3之後，奧絲達賓高連破帶保領先至5:3，並以6:4先取一盤。第2盤，實力較佳的奧絲達賓高率先破網，幸好王欣瑜沒有自亂陣腳，立即回破追成1:1，兩人緊接又互相破發，打成2:2。奧絲達賓高其後連取2局以為要殺死比賽，但王欣瑜絕地反擊成功，連贏4局反勝6:4，盤數追和1:1。

王欣瑜首入澳網女單32強

比賽進入決勝盤，王欣瑜乘勢率先破發，奧絲達賓高立即還以顏色連破帶保反超前，但前者亦再次破發成功兼保持發球局，再領先3:2。這名樣貌甜美的24歲深圳姑娘之後保持優勢，再贏6:4，耗時2小時19分鐘後總盤數勝2:1，生涯首次晉級澳網女單32強。她在下一圈將會鬥13號種子路絲高娃。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026懶人包︱幾時公布？會否派錢？即睇免稅額/消費券/長者福利等各方建議
社會
10小時前
大棋盤即時｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
01:22
大棋盤即時點評｜火災問責須視乎調查結果 消息：高官換馬另有玄機
政情
3小時前
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
19小時前
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
00:34
「紙皮俠」港鐵鑽石山站橫行 電動單車扮紙盒駛落月台直入車廂 港鐵出手結局大快人心｜Juicy叮
時事熱話
5小時前
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
長者咭推「智方便」電子版！3步驟免費申請 出示手機即享130+食買玩/交通優惠
生活百科
3小時前
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
本地老牌旅行社遷深圳 月慳近20萬租金 讚羅湖商廈聚集同行「具協同效應」
樓市動向
5小時前
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
66歲《香港早晨》台柱三代同堂慶祝結婚41周年 背景猛料碩士畢業曾任經理 前主持太太撞樣關菊英星味濃
影視圈
3小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
2026-01-21 14:20 HKT
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
01:25
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
22小時前
炎明熹敞開合作大門迎姜濤天價轉會成最強同門 關心鍾柔美「被消失」望她安好
11:25
炎明熹敞開合作大門迎姜濤天價轉會成最強同門 關心鍾柔美「被消失」望她安好
影視圈
19小時前