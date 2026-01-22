Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

羽毛球｜父母印尼華僑 吳英倫不負眾望過首圈 大師兄伍家朗遭一輪遊

即時體育
更新時間：07:17 2026-01-22 HKT
發佈時間：07:17 2026-01-22 HKT

屬超級500級別的印尼羽毛球大師賽周二在雅加達展開，2位香港男單代表周三出戰首圈比賽但命運各異，小師弟吳英倫(Jason)在落後一局下以2:1 反勝中華台北球手蘇力揚，取得2026年首仗勝利，可惜前香港一哥伍家朗跟新加坡的鄭加恒力戰下以0:2敗陣。

父母是印尼華僑的吳英倫在印尼站比賽有半個主場之利。資料圖片
父母是印尼華僑的吳英倫在印尼站比賽有半個主場之利。資料圖片
資料圖片
資料圖片

吳英倫新一年第一個比賽反勝過關

香港混雙鄧俊文、謝影雪以及男單的李卓耀都沒有參加今站比賽，男單由吳英倫及伍家朗上陣，率先上場的是有半個主場之利的吳英倫(其父母是印尼華僑) 鬥蘇力揚，他們二人從青少年的比賽已常碰頭，Jason輸多贏少，今日第一局雙方咬得很緊，只是一、兩分差距，尾段Jason曾領先19:18，可惜對方連贏3分，港將先輸19:21；次局Jason曾大幅領先12:4，後被對手一分分追至15:15平手，幸港將把握機會連取5分至領先位置，這一局以21:17跟對手拉成均勢。

決勝局是年僅21歲的Jason的天下，半場領先11:6，隨後對手力追不果，港將以21:13取勝，此役足足激戰63分鐘，Jason將於周四早上對「印度一哥」、世界排名12的Lakshya Sen爭入8強。

伍家朗在新一年頭兩戰都在首圈止步。資料圖片
伍家朗在新一年頭兩戰都在首圈止步。資料圖片

伍家朗遭一輪流

伍家朗在本月初曾戰大馬公開賽，可惜遭遇「一輪遊」，到今仗對世界排名22的鄭加恒，在首局初中段，家朗曾領先14:11，但可惜未能維持到最後，第一局先負16:21，第二局被對手控制局面，港將再負7:21，再次首圈止步。

記者：徐嘉華

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
01:51
財政預算案2026｜長者自住物業可豁免交差餉？政府「落閘」：令寬減機制變複雜
社會
10小時前
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
駐天津處主任鄭震生自爆受款待後被炒 政制局: 有違反《防止賄賂條例》之嫌 已轉介執法部門跟進
政情
8小時前
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
日本製電視最後堡壘失守 中資全面承接Sony及BRAVIA 盤點5大日企退場
商業創科
13小時前
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
大埔屋邨「頭七蠟燭」被擅自清走 戶主怒轟無通知 夜更保安「無間道」式爆內幕｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
陳自瑤13歲女王靖喬情竇初開 與男友錫錫相被流出 媽咪盼外界尊重女兒：需要空間和隱私
影視圈
8小時前
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
生活百科
2026-01-20 15:32 HKT
路透社
格陵蘭之爭｜特朗普：與北約達成協議框架 撤回歐洲關稅威脅
即時國際
3小時前
灣仔40年老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！$56外賣包餐湯+飲品 打工仔：港島區數一數二
灣仔40年老牌西餐焗豬扒飯Threads爆紅！$56包餐湯+飲品 食客讚：港島區數一數二
飲食
16小時前
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
「最強小三」驚爆被百億男友「閂水喉」自揭因不安份守己需問銀行借錢：我係癲㗎
影視圈
8小時前
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
商業創科
2026-01-20 12:25 HKT