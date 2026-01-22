羽毛球｜父母印尼華僑 吳英倫不負眾望過首圈 大師兄伍家朗遭一輪遊

屬超級500級別的印尼羽毛球大師賽周二在雅加達展開，2位香港男單代表周三出戰首圈比賽但命運各異，小師弟吳英倫(Jason)在落後一局下以2:1 反勝中華台北球手蘇力揚，取得2026年首仗勝利，可惜前香港一哥伍家朗跟新加坡的鄭加恒力戰下以0:2敗陣。

父母是印尼華僑的吳英倫在印尼站比賽有半個主場之利。資料圖片

資料圖片

吳英倫新一年第一個比賽反勝過關

香港混雙鄧俊文、謝影雪以及男單的李卓耀都沒有參加今站比賽，男單由吳英倫及伍家朗上陣，率先上場的是有半個主場之利的吳英倫(其父母是印尼華僑) 鬥蘇力揚，他們二人從青少年的比賽已常碰頭，Jason輸多贏少，今日第一局雙方咬得很緊，只是一、兩分差距，尾段Jason曾領先19:18，可惜對方連贏3分，港將先輸19:21；次局Jason曾大幅領先12:4，後被對手一分分追至15:15平手，幸港將把握機會連取5分至領先位置，這一局以21:17跟對手拉成均勢。

決勝局是年僅21歲的Jason的天下，半場領先11:6，隨後對手力追不果，港將以21:13取勝，此役足足激戰63分鐘，Jason將於周四早上對「印度一哥」、世界排名12的Lakshya Sen爭入8強。

伍家朗在新一年頭兩戰都在首圈止步。資料圖片

伍家朗遭一輪流

伍家朗在本月初曾戰大馬公開賽，可惜遭遇「一輪遊」，到今仗對世界排名22的鄭加恒，在首局初中段，家朗曾領先14:11，但可惜未能維持到最後，第一局先負16:21，第二局被對手控制局面，港將再負7:21，再次首圈止步。

記者：徐嘉華