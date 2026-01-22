羽毛球｜父母印尼華僑 吳英倫不負眾望過首圈 大師兄伍家朗遭一輪遊
更新時間：07:17 2026-01-22 HKT
發佈時間：07:17 2026-01-22 HKT
發佈時間：07:17 2026-01-22 HKT
屬超級500級別的印尼羽毛球大師賽周二在雅加達展開，2位香港男單代表周三出戰首圈比賽但命運各異，小師弟吳英倫(Jason)在落後一局下以2:1 反勝中華台北球手蘇力揚，取得2026年首仗勝利，可惜前香港一哥伍家朗跟新加坡的鄭加恒力戰下以0:2敗陣。
吳英倫新一年第一個比賽反勝過關
香港混雙鄧俊文、謝影雪以及男單的李卓耀都沒有參加今站比賽，男單由吳英倫及伍家朗上陣，率先上場的是有半個主場之利的吳英倫(其父母是印尼華僑) 鬥蘇力揚，他們二人從青少年的比賽已常碰頭，Jason輸多贏少，今日第一局雙方咬得很緊，只是一、兩分差距，尾段Jason曾領先19:18，可惜對方連贏3分，港將先輸19:21；次局Jason曾大幅領先12:4，後被對手一分分追至15:15平手，幸港將把握機會連取5分至領先位置，這一局以21:17跟對手拉成均勢。
決勝局是年僅21歲的Jason的天下，半場領先11:6，隨後對手力追不果，港將以21:13取勝，此役足足激戰63分鐘，Jason將於周四早上對「印度一哥」、世界排名12的Lakshya Sen爭入8強。
伍家朗遭一輪流
伍家朗在本月初曾戰大馬公開賽，可惜遭遇「一輪遊」，到今仗對世界排名22的鄭加恒，在首局初中段，家朗曾領先14:11，但可惜未能維持到最後，第一局先負16:21，第二局被對手控制局面，港將再負7:21，再次首圈止步。
記者：徐嘉華
最Hit
港人被困觀塘海濱24小時無人商店 需做1事方可離開？最後無奈咁解決 網民：停電就大鑊
2026-01-20 15:32 HKT
海皇粥店創辦人破產收場 高峰期擁逾30店 扭轉「粥只是早餐」想法 疫後泵3000萬救亡不果
2026-01-20 12:25 HKT