澳洲網球公開賽｜莎芭蘭卡澳網求變 克服挑戰晉級女單第3圈

一姐莎芭蘭卡（Aryna Sabalenka）於澳洲網球公開賽女單次圈，面對中國外圍賽球手白卓璇作出新嘗試，注入發球上網和放短球的新技術。結果，莎芭蘭卡以直落兩盤取勝，雖然贏波過程中未如以往清脆，但她仍堅持要繼續進化。

發球上網新武器

「一姐」在對白卓璇的比賽中，在其一貫的強力打法基礎上，加入了發球上網和放短球等新戰術元素，並展現出更勝以往的耐性。儘管戰況並非預期中一帆風順，莎芭蘭卡一度遭遇挑戰，最後還是以直落兩盤取勝。莎芭蘭卡賽後坦承，自己過去曾非常抗拒改變打法。她說：「我過去對自己的打法非常執著，一步都不想偏離。但自從我經歷了雙發失誤的掙扎後，我別無選擇，必須在發球上尋求新突破。那時我才意識到，不斷尋求新事物，或許才是進步之道。」

逆境中成長

她將那段充滿發球雙錯誤的「災難」時期，視為幫助自己提升的寶貴一課。對於今仗嘗試的新戰術，她幽默地說：「今天的發球上網其實打得不太好，但我至少成功了一次，這就算成功了。我會繼續盡力嘗試。」