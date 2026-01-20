澳洲網球公開賽｜贊歷克冼拿首圈對手中途傷退 爭取澳網三連冠踏出第一步
更新時間：20:36 2026-01-20 HKT
發佈時間：20:36 2026-01-20 HKT
發佈時間：20:36 2026-01-20 HKT
力爭澳洲網球公開賽三連霸的意大利新星贊歷克冼拿（Jannik Sinner），周二在男單首輪賽事對法國球手加斯頓（Hugo Gaston），以6:2、6:1領先盤數2:0下，加斯頓受傷退賽，冼拿僅花掉1小時8分鐘便晉級次輪。
加斯頓疑手腕受傷
世界排名第二的贊歷克冼拿，面對法國左手將加斯頓，首局雖然被加斯頓拿到三個破發點仍成功保住發球局，之後表現漸入佳境首盤順利勝6:2。首盤結束後，加斯頓曾請求醫生入場並服藥，看似身體已出現狀況。 第二盤，他的發球速度明顯下降，狀態持續下滑，以1:6再輸一盤，盤數落後至0:2。加斯頓之後更決定退賽，並在場邊傷心落淚。
放眼追平祖高域紀錄
贊歷克冼拿賽後表示：「我看到加斯頓在第二盤的發球速度不快，但這絕不是你想要贏得比賽的方式。 他是一位「極具天賦」的球員，從一開始我就全力以赴，對自己的表現感到滿意。」
今仗是冼拿在墨爾本公園的第15場連勝，也為他衝擊澳網「三連冠」偉業邁出了穩健的第一步。 假若他能成功奪冠，將成為公開賽年代以來，繼塞爾維亞球王祖高域（Novak Djokovic）後，第二位完成澳網三連冠壯舉的男單球手。
最Hit
煤氣津貼優惠2026｜長者基層煤氣費半價！4類人可申請 免費維修爐具／ 豁免指定收費
2026-01-19 19:21 HKT
筲箕灣燒味店突爆紅！食客震驚「傻咗勁多人」 心水清網民解釋1原因所致：呢間好食又唔貴！
2026-01-19 17:51 HKT
中移動「一咭兩號」恢復申請 去年突停辦 曾被指涉詐騙風險 新政策需額外繳月費
2026-01-19 10:25 HKT