澳洲網球公開賽｜女單衛冕冠軍姬絲首圈險遭滑鐵盧 2:0淘汰烏克蘭奧莉高娃

即時體育
更新時間：18:50 2026-01-20 HKT
發佈時間：18:50 2026-01-20 HKT

澳洲網球公開賽女單衛冕冠軍美國的姬絲(Madison Keys)，周一於女單首圈面對烏克蘭的奧莉高娃(Oleksandra Oliynykova)險遭滑鐵盧。最終苦戰1小時40分，姬絲才以7:6(8:6)、6:1盤數2:0淘汰奧莉高娃，驚險晉級次圈。

首盤激戰至決勝局

衛冕冠軍兼女單9號種子姬絲，於首盤表現比較慢熱，第1發球成功率只有64%，無壓力犯錯更有多達30次，遠高於對手的14次；局數一度落後至0:4。尤幸，姬絲及時進入狀態，連取5局反超前5:4，之後於決勝局贏8:6，以7:6(8:6)先取一盤。

姬絲賽後讚對手

這名衛冕冠軍次盤乘著後上氣勢，輕鬆勝6:1，盤數勝2:0驚濤駭浪中晉級次圈。姬絲賽後大讚對手，亦滿意自己的應變能力：「「我今天的對手太厲害了，她開局打得非常好，給我製造了不少麻煩。她的打法絕對不是我們每天都能見到的那種典型風格，我認為這讓比賽更具挑戰性，尤其是她高球和削球的節奏變化，以及她極快的速度，她能接到很多球。今天我真的要苦心經營，而我也做到了。最後，我覺得我終於能夠相信自己，後撤一步，然後放手一搏。」

