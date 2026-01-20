Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

拳擊｜曹星如2月28挑戰菲律賓「眼鏡蛇」 Genisis Libranza

更新時間：10:41 2026-01-20 HKT
發佈時間：10:41 2026-01-20 HKT

香港不敗拳王「神奇小子」曹星如（Rex Tso，23勝0負1和，14次KO）將為重返世界排名迎來關鍵一戰！曹星如將於 2月28日 再度向夢寐以求的 IBF 泛太平洋雛量級冠軍金腰帶進發！此次對手，是曾挑戰多項世界級腰帶、擁有豐富大賽經驗、外號 「眼鏡蛇」 的菲律賓強敵 Genisis Libranza（22勝5負，14次KO）。這是一場曹星如必須拿下，讓他重返世界排名軌道的背水一戰！

宿敵未克 再遇強敵 劍指世界之路不容有失！

去年10月與印度拳王Sagar Chouhan的技術性平局，未能奪下IBF金腰帶，令拳迷大呼可惜，亦讓曹星如集齊「四大組織」區域冠軍的腳步暫緩。此次捲土重來，對手實力有增無減。菲律賓拳手Genisis Libranza 戰績彪炳，曾挑戰 IBO世界冠軍、IBF International 及 WBO Inter-Continental 等高等級腰帶，大賽經驗極其豐富。對於志在重返世界排名前列的Rex而言，此戰毫無退路，必須以勝利證明自己，重新點燃挑戰世界拳王的引擎！
迎接硬仗，曹星如坦言對手實力及經驗更強：「佢同我戰績相若，而且曾經喺美國打過四場大賽，所以絕對不能輕敵，但呢個就係我想要嘅嘢，希望能夠挑戰更強嘅對手，證明自己嘅實力！」

潘啟情強勢回歸

另一賽事焦點，乃前WBC亞洲洲際及ABF輕蠅量級冠軍潘啟情（Raymond Poon） 強勢回歸冠軍賽舞台，與菲律賓選手 Enrique Magsalin（11勝8負2和）角逐 WBF Australasian 蠅量級冠軍金腰帶。

