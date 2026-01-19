渣馬｜獎牌被指「甩色」 10KM變0KM 網民笑稱「特別版」

一年一度的渣打馬拉松昨日（18日）圓滿舉行，完賽跑手可獲大會頒發獎牌留念。不過有參賽者在社交平台貼圖爆料，指今屆獎牌出現「甩色」情況；當中10公里組的獎牌原本印有「10KM」，竟甩色到只剩「0KM」，亦有人稱獎牌上的藍色跑手圖案「冇咗隻手掌」，情況尷尬。

有網民反應今次渣馬獎牌出現甩色情況。Threads截圖

有網民反應今次渣馬獎牌出現甩色情況。Threads截圖

有網民反應今次渣馬獎牌出現甩色情況。Threads截圖

從網上流傳的相片所見，部分獎牌字樣、圖案均有不同程度脫色：如「10KM」少了「1」，十公里「十」字缺筆，跑手圖案手掌不見，令人哭笑不得。有網民搞笑稱之為「特別版」，但亦有人對獎牌品質表達不滿。有傳聞指，今年獎牌採用環保顏料，穩定度或較以往遜色。